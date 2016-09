Helgens hetaste nöjen i Gästrikland

Byrock veckan lång

Under veckan harHank T Morris & The Amazing Buffalo Brothers spelat runt landskapet och berättat om hur rocken kom till under flaggen "Byrock". Tre spelningar återstår: Vretas Hembygdsgård, Valbo, fredag. Dalfors Bygdegård, Åshammar, lördag och Café Udden, Gysinge på söndag. Alla med start 19.00.

Vad: Rock n' roll.

Var: Se ovan.

När: Se ovan.

Klubb K med Slim Vic

Nattklubbssatsningen Klubb K hade premiär förra året. Först ut denna gång är Gävles alldeles egna hus-dj och "en av Sveriges ledande förnyare av turntable-kulturen": Slim Vic. Lehnberg gästar också och fler gäster är på gång. Karin Park fick dessvärre ställa in.

Vad: Elektronisk klubbkväll

Var: Kulturcentrum, Sandviken.

När: Fredag, 20.00.

Succén Hockeyrock är tillbaka

Lördagen blir en riktig hockeyrock-fest i Gavlerinken. Denna gång i samband med att Brynäs IF:s herrlag spelar mot Linköping HC och Brynäs IF:s damlag mot AIK Hockey.I entréhallen möts besökarna av en rock-trubadur, i skybaren finns rock-dj och i arenarummet, just det: rockmusik - före under och efter match. Brynäs i samarbete med Gefle Hårdrocksklubb.

Vad: Hockeyrock

Var: Gavlerinken, Gävle

När: Lördag, 16-22.

Ronny Eriksson är tillbaka med en ny föreställning

Han säger precis vad han menar. Och han använder inget säkerhetsnät. Tillsammans med musikern Benneth Fagerlund tar Ronny Eriksson på sitt karaktäristiska sätt temperaturen på Sverige idag; på stad och landsbygd, på rättvisor och orättvisor. Det blir satir, humor, ståupp och mycket musik; såväl nyskrivet som Ronnyklassiker.

Vad: Humor med musik

Var: Gävle Teater

När: Lördag, 19.00.

Jojje Wadenius intar Sandviken

Made In Sweden, barnvisor, Blood, Sweat And Tears, Saturday Night Live, sessionmusiker bakom Backstreet Boys och Luther Vandross och en hoper med soloskivor. Jojje Wadenius är en av Sveriges mesta gitarrister. Nu återvänder han till våra breddgrader för en spelning med Cleo (även namnet på en 80-talsplatta Jojje gjorde) på Restaurang Bolaget i Sandviken.

Vad: Jazzrock

Var: Kulturcentrum, Sandviken.

När: Lördag, 19.00.

Lokal fusionfunk-kväll på Å-krogen

Gävles enda funkband och stans enda fusionband har länge letat efter tillfälle att göra en gemensam afton. Nu ska det ske. De tre killarna i Hybrid Freak Division: Fredde Andersson på gitarr, Pär Laurén på bas och Björn Nyberg på trummor, har lirat ihop ända sedan början av seklet och kom i våras ut med en självbetitlad platta. De lovar att lyfta taket med sin melodiösa variant av fusion.

Some Funk Junk är fem musiker som förutom egen musik spelar verk av Zappa, Brian Bromberg, Mezzoforte och andra. Deras enskilda meriter kommer från allt i från klassisk musik över konstmusik, storband, kammarjazz och fusion. Medlemmarna är Oskar Fröderberg på saxofoner, Ove Wall på gitarr, Ric Sims, klaviatur, Mikael Svensson, bas och Patrik Englin, trummor.

Vad: Fusion/jazzrock/funk

Var: Å-Krogen, Gävle

När: Lördag, 20.00.

Jan Johansen festar till Torsåker

Jan Johansen är väl mest känd för sitt bidrag "Se på mig" som vann i Mello 1995 och kom trea i Eurovision samma år. I juni kom hans senaste platta "Trumslagarens pojke" med texter skrivna av Camilla Läckberg.

Vad: Svensk populärmusik

Var: Gästis, Torsåker

När: Lördag, 21.00.

Di Leva livar upp Hofors

Thomas Di Leva erövrar västra Gästrikland denna höst. Förra veckan var han i Torsåker och denna lördag "closar" han Höstkalaset på Folkets Hus. DJ Pape kommer vända plattor på Bakfickan inne på Folkets Hus under kvällen. Överskottet från entrépengen går till Världens Barn.

Vad: En Gävleklassiker

Var: Folkets Hus, Hofors.

När: Lördag, 22.00.

Fingerpullats story med Gävle Handikappteater

Vad: Satir

Var: Folkets Hus/Centralteatern, Gävle

När: Söndag, 15.00.

