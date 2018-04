Helges talangjakt tillbaka i maj efter fyra års uppehåll

Senast sångtävlingen Helges Talangjakt anordnades var 2014 - då det var 20-årsjubileum. Sedan dess har det hållits ett uppehåll, även om den internationella sångtävlingen Thank You For The Music gick av stapeln 2016 i Gävle Konserthus. Även där var Helges Sångstudios Johan Jämtberg drivande.

Bland de artister som uppträtt på Helges talangjakt genom åren märks inte minst 2011 års vinnare Zara Larsson, i dag megastjärna världen över. Samma år kom Lisa Ajax på andra plats, även hon stor artist i dag.

Tävlingen kommer hållas i discohallen på Aktivitetshuset Helges i Andersbergs centrum 10-11 maj. Under torsdagen 10 maj är 18.00 är det uttagningstävling och fredag 11 maj 18.00 finalkonsert. Alla i åldrarna 8-25 år välkomna att anmäla sig. Den yngre gruppen födda 2004-2010, den äldre 1993-2003. Sista anmälningsdag är fredag 20 april.

Se mer om hur du anmäler dig på Helges talangjakts facebooksida.