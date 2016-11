Hetast i helgen vecka 47 på nöjesfronten i Gästrikland

Skräckfilmsfestival i Gasklockorna

Succén Gävle Horror Film Festival är tillbaka. Denna gång visas "The Witch", "Train to Busan", "Trash Fire", "Beyond the Gates", "31", "Under the Shadow", "Seizure" (Europapremiär), "Det" (1990) samt nostalgiklassikern "Rupture".

Vad: Skräckfilmsfestival

Var: Gasklockorna, Gävle

När: Filmstart: fredag, 18.00, lördag: 14.00.

Läs mer: Hela nöjeskalendern vecka 47

Östen med resten drar fulla hus i Gävle igen

"Skall det aldrig ta slut? Nä, de ger sig inte". Så beskriver Gävle Teater sitt evenemang med Östen med resten som vi frekvent kan se på den anrika teatern. Denna gång gör de två shower, varav den på fredagen är extrainsatt. Östen med resten har hållit i över 30 år, vilket de firat sen ett år. Namnet på showen: "30+". Med sig på scen i Gävle har bandet Tina Ahlin, känd från till exempel "Tinas trädgård".

Vad: Folklig show.

Var: Gävle Teater

När: Fredag och lördag, 19.00.

Danska Pretty Maids rockar röven av Gävle

Danska heavy metal-veteranerna Pretty Maids syns sällan i Sverige, i alla fall i de större städerna enligt evenemanget. Ta därför tillfället i akt att se detta band bildat 1981 i Gävle denna fredag. Förband är Degreed, Stockholmsbaserat band inom kategorin lättlyssnad och melodiös hårdrock.

Vad: Hårdrock

Var: Dirty Harry

När: Fredag, 19.30.

Swing It Show i Hofors har premiär igen

Swing It Show har kört sin show på Folkets Hus i Hofors i bra många år nu. För elfte gången är det nu dags åter för sång, dans och skratt. Självklart är den kebabälskande tomten med nu också. Visas till och med 10 december. Under föreställningarna kommer all dricks från garderob och bar doneras till insamlingen för "Med kärlek från Hofors" och Musikhjälpen.

Vad: Humor/musik-show

Var: Folkets Hus, Hofors

När: Premiär fredag 20.00.

2 Blyga Läppar på Allstar

2 Blyga Läppar har lite i skymundan jobbat sig upp till att bli ett av landets populäraste partyband med utsålda spelningar och 20 miljoner streams på Spotify. Nu kommer de åter till Allstar Sandviken för att "röja fett".

Vad: Partyband

Var: Allstar Sandviken

När: Fredag, 22.00.

...

Christian Kjellvander

Vad: Americana/indie/alternativ/singersongwriter

Var: The Church, Sandviken

När: Fredag, 23.00.

...

Johan Glans dubblar Gävle Konserthus

"World Tour Of The World" heter Johan Glans nya humorföreställning som följer upp tidigare turnéerna då Skåne och Skandinavien fanns i titeln. En av Sveriges största komiker kommer här leverera "renodlad standup i rasande tempo" med helt nyskrivet material. Första turnén på fyra år och ett gyllene tillfälle för dig som missade Glans på Å-Krogen för ett år sedan.

Vad: Humor/ståupp

Var: Gävle Konserthus

När: Lördag, 16 och 19.

Laleh intar Göransson

Så når Lalehs Kristaller-turnén Göransson Arena i Sandviken. Uppkallat efter hennes senaste album "Kristaller". Med sig har Laleh över 30 musiker på scen. Både popband och symfoniorkestern Modern Fantazias under ledning av Hans Ek. Elva år har gått sedan debuten 2005. Nu är hon framgångsrik även i USA som låtskrivare och producent. Nya och klassiska Laleh-låtar utlovas i "helt unika versioner".

Vad: Folkkär pop på svenska och engelska

Var: Göransson Arena, Sandviken

När: Lördag, 19.00.

Hellsingland Underground på Fenix

Tidigare i år kom Hellsingland Underground, där trummisen Patrik Jansson spelar, ut med sitt nya album "Understanding Gravity". Nu turnerar de på plattan och når Gävle på lördag.

Vad: Boogig hård rock

Var: Fenix, Gävle

När: Lördag, 20.00.

Fools On The Planet och Teresagato från Gävle på Harrys

Studieförbundet Sensus organiserar en turné med singelaktuella bandentFools On The Planet från Gävle (på scen: 00.00) samt Bossanova och Mary & The Sour Grapes. DJ Teresagato (Teresa Fyhr) från Gävle börjar lira 21.00.

Vad: Rock med mera.

Var: Harrys, Gävle

När: Lördag, 21.00.

Promoe på Entourage

En av Sveriges mest respekterade rappare från 90-talsskolan kommer till Entourage i Sandviken. Känd från Looptroop Rockers och även som soloartist. Senaste sjunde albumet "Fult folk" kom i år. Detta är första soloturnén på sju år.

Vad: Hiphop

Var: Entourage, Sandviken

När: Lördag. 22.00.

Soul på Å-Krogen

Rolf Lönn Soul Band från Gävle släppte album i juni. Bandet frontas av Gävles egen Frank Sinatra Sven-Eric Eriksson. Sikten är att få dit fler soulgäng i framtiden, kanske till och med vid å-kanten när vädret tillåter.

Vad: Soul

Var: Å-Krogen, Gävle

När: Lördag, på scen: 22.00. Öppnar: 20.00.

Bocken firar 50

Thomas Di Leva, mellovinnaren Frans, Lisa Ajax, Ulf Nilsson och Anita Lindblomx3 (en hyllning till den Gävlesprungna skandalsångerskan) uppträder på Bockinvigningen som markerar vår stads mest kända celibritet.

Vad: Bockinvigning

Var: Slottstorget, Gävle

När: Söndag, 15.00.

Brynolf och Ljung gör Gävle igen

För ett år sedan uppträdde Brynolf & Ljung på Allstar Gävle. Nu spelar de för närmare två utsålda konserthus samma söndag. Utvecklingen för de två herrarna har onekligen gått i ett rasande tempo. Mycket tack vare deras program "Street Magic" på TV4. Nya showens namn är så skabröst att vi knappt törs skriva det: "Hokus Pokus Motherf*ckers". Den gick på Berns tidigare i år och nu är det Gävles tur.

Vad: Magi

Var: Gävle Konserthus

När: Söndag, 15.30 och 19.00.