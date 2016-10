Hetaste nöjeshändelserna i Gästrikland i helgen

Svenskamerikanskt jazzmöte med NYJE i Sandviken

Sean Nowell, tenorsaxofonist, är en flitig musiker på New Yorks jazzklubbar. Fredrik Olsson, gitarr tillhör den svenska jazzscenen men har också hunnit med många utlandsframträdanden. Leo Lindberg, piano kallades tidigt underbarn, är i dag 22 år och har hunnit med det mesta inom svensk jazz. Lars Ekman, kontrabas, tidigare medlem i Fredrik Norén Band, är idag mycket aktiv musiker i New York. Denna samling toppmusiker bjuder på jazz i huvudfårans och bebopens anda.

Vad: Jazz

Var: Lobbyn, Kulturcentrum, Sandviken

När: Fredag, insläpp 18.30, konsertstart 19.30.

Veckoslutskrigarna Imperial State Electric och Bombus intar Gävle

Under hösten är albumaktuella Imperial State Electric med Nicke Andersson i spetsen ute på gemensam headline-turné med göteborgarna Bombus. Båda är erkända som starka liveband och därmed får besökaren en god blandning av klassisk rock och hårdrock med hög hitfaktor. En skönt hälsosam rivalitet mellan banden om vilket som levererar bäst lär råda. ISE släppte nya albumet "All Through The Night" 23 september. Bombus släppte sitt "Repeat Until Death" i våras.

Vad: Rock n roll, hårdrock

Var: Dirty Harry, Gävle

När: Fredag, 21.00.

Björn Rosenström åter i Sandviken

Storsäljande vis/pop-humoristen/artisten Björn Rosenström är populär i Gästrikland att döma av hans flititga giggande i vårt landskap. Nu är han tillbaka, givetvis med Det jävla bandet bestående av Markus Netterlid, Johan Strömberg, Fredrik Lidin, Pär Edwardsson, Håkan Svensson och Jonas Rosenström.

Vad: Skojig trubadurvispop på svenska

Var: Allstar, Sandviken

När: Fredag, 22.00.

New Orleans Heat på Lyran i Storvik

Bro Manskör arrangerar en hel del evenemang ute i vackra Lyran i Storvik. Denna lördag med New Orleans Heat. Som namnet antyder handlar det om traditionell jazz som den lät i amerikanska södern förr i tiden.

Vad: Traditionell jazz

Var: Lyran, Storvik

När: Lördag, 17.00.

Fight Night på Söders Källa

För tredje gången ordnar anrika Gävle-boxningsklubben BK Falken Fight Night med rafflande elitmatcher. Eftersom det hela äger rum i en nöjeslokal platsar det så klart i denna spalt.

Vad: Boxningsgala

Var: Söders Källa, Gävle

När: Insläpp: 18.30, matchstart 19.30.

Dans-Leffe bjuder in till 60-årskalas

Leif Wibron är Parken-dansernas arrangör och grand old man. Nu fyller han 60 år och ser till att fira detta i anslutning till Dreams spelning på Parken. Den som vill fira Rosie Hermansson från Arboga kan göra det också då detta klassas som ett 114-årskalas totalt sett. Vill man äta måste man beställa i förväg - obs.

Vad: Dansband

Var: Parken, Gävle

När: Mingel och fördrink från 18.00. Dreams spelar från 21.00.

Skitarg och Moth

Vad: Hårdrock/hardcore

Var: Rack N Roll, Gävle

När: Lördag, förfest från 19.00. 23.00 börjar konserterna cirka.

Eric Gadd spelar opluggat på The Church

Nyöppnade The Church i Sandviken har redan hunnit arrangera spelning med Anders "Moneybrother" Wendin. Nu kommer en annan stor svensk artist dit.

Det var tre år sedan Eric Gadd kom med nytt material. Denna gång har han gått tillbaka till det svenska språket och har för första gången haft ett samarbete i skapandet. Eric beskriver sitt samarbete med Jacob ”Jake Oh” Olofsson och Thomas Stenström som det djupaste som han har haft. För den som vill grotta ner sig mer i Eric Gadds historia rekommenderas podcasten Gatuslang som han gästade nyligen.

Vad: Soul

Var: The Church, Sandviken

När: Lördag, 23.00

Toner som värmer med Choro

Under rubriken Livsrum uppträder Choro bestående av Cissi Jonshult sång, Sören Rydgren, accordeon och Lars Jonshult, basgitarr i Högbo Kyrka. "Toner som värmer ditt sinne" utlovas i det "lilla brasilianska caféet". Choro har tagit sitt namn från en brasiliansk stad för övrigt.

Vad: Brasiliansk musik

Var: Högbo Kyrka, Sandviken

När: Söndag, 16.00.

Jill Johnson är tillbaka med ny album-turné

Jill Johnson är på allas läppar 2016. Snart är hon med i Så mycket bättre och nya plattan "For You I'll Wait" är färsk ute på skivdiskarna. Denna höstturné blir den första med enkom nyskrivet material hon gör sedan 2013. Nyligen fick vi även veta att Jill gått i genom en separation, vilket avspeglas på albumets mörkare aura och säkerligen under konserten i ett slutsålt Gävle Konserthus.

Vad: Country/pop

Var: Gävle Konserthus

När: Söndag, 18.00.