Ida Long släpper ny 80-talsdoftande singel

Det var i januari 2016 som Gävleartisten Ida Long släppte sitt senaste album "Rainbows & Tears" som har fått mycket positiv respons. Mest uppmärksamhet är det i Tyskland där en turné är på gång samt England och USA enligt ett pressmeddelande från skivbolaget Comedia. Efter albumet har en rad singlar från albumet släppts med remixer. Men nu är det tid för helt ny musik från Ida Long då singeln "Perhaps (Was Too Proud To Love You)" släpps i Sverige fredag 27 januari och internationellt 10 februari. Comedia beskriver singeln så här:

"På sin nya singel arbetar Ida Long med en delvis ny ljudbild, målad i nya elektroniska färger. Även om "Perhaps (Was Too Proud To Love You)" kan sägas ta vid där Ida Long senast tog musikaliskt avstamp på sitt kritikerrosade album "Rainbows & Tears" i fjol så pekar singeln klart och tydligt framåt – samtidigt som Ida Long diskret sneglar vördnadsfullt bakåt på synthpopens gyllene 80-talsera".

"Perhaps (Was Too Proud To Love You)" på Spotify .