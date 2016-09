Justin Bieber kommer till Sverige igen efter tre år - möter ny publik

Justin Bieber

Ålder: 22 år.

Från: Staden Stratford i Kanada. Bor numera i Los Angeles.

Upptäcktes: Via Youtube som 14-åring när han sjöng covers på låtar av bland annat Ne-Yo och Chris Brown.

Hits i urval: "Baby" (2010), "U smile" (2010), "Boyfriend" (2012), "Where are Ü now" (2015), "What do you mean?" (2015) och "Sorry" (2015).

Spelar: I Stockholm på Tele2 arena torsdag 29 och fredag 30 september.