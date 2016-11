KRÖNIKA: Välkommen till Gävle för nionde gången Håkan!

Så var biljetterna till Håkans spelning på Gasklockorna utsålda efter bara några timmar. Det var mycket väntat. Men varför blev Gävle en av de åtta städerna som besöks, näst efter de nu två inledande konserterna i Stockholm? Fem av stoppen är att betrakta som mindre städer och där lyckades alltså Gävle, Sveriges trettonde största stad, knipa en plats. Efter att ha dammsugit GD:s arkiv kan jag bara komma fram till en slutsats: det var så euforisk stämning på Håkans sex tidigare solospelningar i Gävle att han bara var tvungen att komma tillbaka efter sex år. I alla fall vill jag tro det.

Det är få individer som personifierar staden Göteborg så mycket som Håkan Hellström. Född och uppvuxen som jag är i Göteborg har jag som alla andra göteborgare varit tvungen att förhålla mig till honom.

Första gången jag hör talas om Håkan Hellström måste ha varit omkring "Broder Daniel Forever" gavs ut 1998. Tills dess hade jag bara lyssnat på Broder Daniel utan Håkan. Första låten kan ha varit med videon till "Work" på Voxpop 1996. Ständigt detta Voxpop, som påverkade i alla fall min musiksmak otroligt mycket. Faktum är att jag minns exakt hur mycket "Saturday Night Engine" skakade om mig efter en skolresa på en båt i slutet på sjätte klass 1998. Jag har något konstigt minne av att jag låg i samma sovsäck jag haft på den där båten, hemma vid föräldrarnas stereo och tänkte på en tjej. Det var onekligen som att Henrik Berggren talade direkt till mig. Och jag vet att jag är långt i från ensam om att ha haft den upplevelsen. "Sorrow" var en annan deppfavorit, skräddarsydd för en fjortonåring.

Förhållandet till BD stärktes minst sagt då jag 1998 började högstadiet på Samskolan. Känt som snobbskolan i Göteborg. Här gick Håkan Hellström högstadiet och gymnasiet, mellan 1987 och 1993 om jag räknat rätt. Det var här, i denna aula, som Broder Daniel gjorde sin första spelning 1989 (om jag förstått rätt). Bandet stack ut på skolan, i synnerhet Henrik Berggren. När jag tittat i gamla skolkataloger ser jag dock en leende Håkan Hellström i hawaii-skjorta. Han såg ut som en ganska populär och levnadsglad kille där omkring skiftet 80/90-tal. Men skenet bedrog uppenbarligen, att döma av intervjuer och låttexter därefter.

Broder Daniel var ett band för alla outsiders, och det kändes nästan ännu påtagligare att själv gå samma skola och reflektera över detta på ett plugg där över 90 procent röstade borgerligt i skolvalet. Där eleverna gick klädda i stickade USA-tröjor, Caterpillarskor, Peak Performance och Filippa K-stretchjeans. Där MUF hade bokbord i princip en gång i veckan. "Av egen kraft" var melodin. En devis som även Broder Daniel praktiserade, om än på annat vis: "Du kan gå din egen väg" som Håkan sjunger.

Hösten 2000 dök Håkan Hellström så upp i ett reportage i Musikbyrån. Detta i samband med releasen av första albumet "Känn ingen sorg för mig Göteborg". Jag har fortfarande kvar vhs:en med det bandade inslaget. Jämförelsen med i dag är uppenbar, men ändå värd att påminna om. Där berättar Håkan att han råkat hitta ett kuvert med några tusen i, vilket gjorde att han hade råd att spela in demon till det som skulle bli "Känn ingen sorg för mig Göteborg". I dag är han en veritabel vinstmaskin. Finns ens en annan svensk artist som kan generera så mycket pengar som den mannen gör?

Det blev väl mer eller mindre hysteri direkt minns jag som. I alla fall i Göteborg. Min storebror bodde vid det här laget granne med Håkan på Åvägen i Gårda med utsikt över Ullevi i en studentkorridor. Jag är osäker på om Håkan pluggade och min bror gjorde det definitivt inte. Men där bodde de i alla fall. Minns tydligt att min bror brukade berätta att han lånat ut Nuggets-boxen, en samling med psykedeliska 60-talsband, till Håkan. Till slut fick han tillbaka den efter många år. Av Håkan fick brorsan (i utbyte?) Håkans första demo med tre versioner låtar som sedan skulle finnas med på debuten. Låtarna var: "Känn ingen sorg för mig Göteborg", "Vi två, 17 år" och "Magiskt men tragiskt". Det kan ha varit Håkan själv som skrivit med röd tusch på. Med tanke på priserna Håkans vinyler betingar i dag vågar jag inte tänka på vad den kassetten hade varit värd i dag. Jag tror jag hörde den innan albumet släpptes, eller så är det bara önsketänkande.

Håkan blev verkligen profet i sin egen hemstad. Hysterin kring honom ökade år efter år. Det blev nästan lite för mycket. Jag har en slags skada att jag måste fjärma mig från det som är älskat av alla och har därför inte öppet dyrkat Håkan på sättet som väldigt andra gjorde i Göteborg. Mest trött på Håkan var jag sommaren 2008 då hans album "Försent för Edelweiss" spelades på mitt sommarjobb på Liseberg, under vad som kändes på repeat, hela sommaren.

Jag såg honom på Stora Teaterns tak 2003, det är enda gången. I privata situationer är det nog bara två gånger: en gång med barnvagn på Bönor och Bagels. Samt på Styrbord Babord typ 2008. Hela båten stannade upp när folk fattade att H-Å-K-A-N var där. En vän frågade om hon fick gifta sig med honom, han sa nej. Sen kom Ullevispelningarna, fast då bodde jag i Gävle.

Nu har jag försonats med Håkan. Det känns som om jag gått miste om mycket eufori under de här sexton åren som gått. Köpte min första Håkan-platta här i höstas: vinylversionen av "Du gamla du fria". Föll pladask för "Hoppas att det ska gå bra för de yngre också" baserad på dokumentären "Den inre hamnen". Knegarromantik är aldrig fel. Och jag har hittat tillbaka till musikvideon för "River en vacker dröm". Annars brukar det funka med Galenskaparna, Albert och Herbert plus Svenska Hjärtan. Men att se just den musikvideon kan faktiskt vara ett av de bästa medlen att ta till när jag saknar Göteborg.

Kanske hade jag inte en gång för alla hittat tillbaka till Håkan om de inte var för att jag bott i exil i Gävle i fem år. Nästa år får vi se honom på Gasklockorna och cirkeln är sluten. Jag kommer vara där. Och biljetterna är redan slut. Vi ses på Gasklockorna. Det lär bli episkt.