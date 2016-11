Laleh bjöd på storslagen arenakonsert med känslan av intim kaféspelning

Under lördagskvällen vallfärdade folk till Sandviken för att se det näst sista nedslaget på Lalehs Kristallenturné. Bussarna var fulla och bilköerna långa fram till Göransson arena. Det som sedan levererades var en storslagen arenakonsert med känslan av en intim kaféspelning.

Sinfoniettan Modern Fantazias ledda av dirigenten och arrangören Hans Ek inleder konserten. En sällsam och vackerljudbild byggs upp innan vi plötsligt hör en röst: “Jag minns att mamma sa, glöm bort var du kom ifrån”. Laleh kommer in på scenen följd av två dansare .Även popbandet, som hitills stått gömda i mörkret, äntrat ljudbilden och tillsammans välkomnar de publiken med låten “Welcome to the Show”.

Vad som sedan följer är en mer än två timmar lång kavalkad av musikalisk briljans och ombytlighet. Att Laleh är enotroligt mångsidig artist är det nog ingen som ifrågasatt. Under lördagskvällen i Sandviken får dock ordet “mångsidig” en ny innebörd. Ingen låt är den förra lik och man överraskas ständigt av bredden i både musik och framförande. Tunga, ibland nästan mörka, ämnen och rytmer blandas sömlöst med lättsam vispop och det går aldrig att förutse nästa vändning. Gamla låtar blandas med nya och detär spännande att se hur stilen förändras när textspråket växlar mellan svenskaoch engelska. Orkestern ger framförandet en häftig udd och tillsammans medbandet utgör de ett storslaget rum för sången att dansa i. Ett av de allrastarkaste ögonblicken under showen är när en barnkör kommer upp på scenen ochsjunger med i refrängerna på låten “Goliat”.

Det som sticker ut mest är dock formatet påkonserten. Trots den stora scenen, orkestern och storbildsskärmarna tillåtspubliken att komma nära. Laleh sitter ofta ned på scenen under både låtar och mellanprat, är nästan sårbart personlig i sin publikkontakt och inkluderar åhörarna i framträdandet på ett sätt som annars mest förknippas med spelningarpå mycket mindre scener. Det är som att hon tagit formatet och känslan i en intim kaféspelning och blåst upp dem till arenastorlek – utan att något går förlorat i processen.

Publiken är med på noterna från början till slut och flera gånger ställer sig alla upp för att klappa och sjunga med. Mångakänslor rörs upp och när showen slutligen är över är det inte förrän lampornatänds i taket som applåderna efter fler extranummer tonar ut. Och det är förståeligt – efter att ha upplevt en så pass stark föreställning är det onekligen svårt att släppa taget.

...

PÅ SCEN

Laleh

Göransson Arena, Sandviken

Lördag 26 november 2016

Betyg: 5 av 5