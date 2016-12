Låtarna som spelades mest under 2016

En klar musikfavorit under det gångna musikåret är den norska musikproducenten Alan Walkers "Faded". Låten toppar listorna hos Spotify Sverige, Mix Megapol Gästrikland och Rix FM och slutar på en tredjeplats hos P3. Den släpptes i november förra året och är en uppiffad nyversion av artistens tidigare spår "Fade" från 2014. Den norska singer-songwritern Iselin Solheim står för sången i låten, som under året tagit sig in på både Youtubes topp 40-lista över mest gillade videos och Spotifys topp 50-lista över mest streamade spår någonsin.

Med tanke på listplaceringen hos Youtube förtjänar även musikvideon ett omnämnande. I videon, som är filmad i Estland, ser vi en maskerad person som vandrar och springer genom övergivna och förfallna byggnader i jakt på sitt hem. Handlingen får på sätt och vis en fortsättning i videon till en omarbetad version av låten, "Faded Restrung", som släpptes i februari i år. Denna gång är inspelningsplatsen den gamla R1-reaktorn under Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, där Iselin Solheim får sällskap av en stråkensamble och en flygel.

En annan låt som gått bra under året är Sias "Cheap Thrills". Den figurerar på alla listorna nedan och dyker upp i topp tre hos både P4 Gävleborg, Mix Megapol Gästrikland och Spotify Sverige. Låten är skriven av Sia tillsammans med låtskrivaren Greg Kurstin och är ett av spåren på sångerskans sjunde studioalbum, "This is Acting", som släpptes tidigare i år. I en officiell remix av låten hörs även den jamaicanske artisten Sean Paul på sång. Denna remix nominerades även till en Grammy för Bästa popduo.

Mike Posners "I Took a Pill In Ibiza" från juli förra året finns även den med på alla listorna, förutom P4 Gävleborgs. Lite mer spridda placeringa ser vi dock här, med en sjundeplats hos Spotify och en andraplats hos P3. Låten konkurrerade under året ut artistens debut "Cooler Than Me" (2010) som hans mest framgångsrika singel. "I Took a Pill In Ibiza" nominerades även till en Grammy för Årets låt. Texten till låten, som från början var tänkt som en dyster folkpopsång, innehåller en blinkning till den svenske artisten Avicii och berör tunga ämnen såsom drogkulturen inom den elektroniska dansmusiksfären.

Några andra låtar värda ett omnämnande är Justin Timberlakes "Can't Stop the Feeling", Sabina Ddumbas "Not Too Young" och Justin Biebers "Love Yourself" som alla dyker upp på flera av listorna nedan.

Vilka är dina egna favoritlåtar från året som gått? Dela gärna med dig av musiktips på GD Kultur & Nöjes facebooksida.

Spotify Sverige 1.Faded – Alan Walker 2.One Dance – Drake 3.Cheap Thrills – Sia 4.The Ocean – Mike Perry 5.Fast Car – Radio Edit – Jonas Blue 6.Can't Stop the Feeling – Justin Timberlake 7.I Took A Pill In Ibiza – Seeb Remix – Mike Posner 8.Don’t Let Me Down – The Chainsmokers 9.Love Yourself – Justin Bieber 10.If I Were Sorry – Frans

Mix Megapol Gästrikland (enl. Radiofy) 1.Faded- Alan Walker2.I Took A Pill In Ibiza - Mike Posner3.Cheap Thrills- Sia4.If I Were Sorry - Frans5.Constellation Prize - Robin Bengtsson6.Can't Stop The Feeling - Justin Timberlake7.Hello - Adele8.Love Yourself- Justin Bieber9.Fast Car - Jonas Blue10.Hymn For The Weekend- Coldplay

SR P4 Gävleborg (enl. Radiofy) 1.Ex's & Oh's - Elle King2.Cheap Thrills- Sia3.Bara Få Va Mig Själv- Laleh4.Better- Takida5.Black Car- Miriam Bryant6.Can't Stop The Feeling - Justin Timberlake7.Hymn For The Weekend- Coldplay8.Not Too Young - Sabina Ddumba9.Sound Of Silence- Dami Im10.The Ocean - Mike Perry

SR P3 (enl. Radiofy) 1.Trolltider - Kartellen2.I Took A Pill In Ibiza - Mike Posner3.Faded- Alan Walker4.Not Too Young - Sabina Ddumba5.Work - Rihanna6.Stressed Out - Twenty One Pilots7.Stay - Kygo8.Cake By The Ocean - Dnce9.Me, Myself & I - G Eazy10.Cheap Thrills- Sia

Rix FM (enl. Radiofy) 1.Faded - Alan Walker2.Hello - Adele3.I Took A Pill In Ibiza - Mike Posner4.Are You With Me- Lost Frequencies5.Cheap Thrills- Sia6.Not Too Young - Sabina Ddumba7.Love Yourself- Justin Bieber8.Ett Sista Glas- Miriam Bryant9.One Call Away - Charlie Puth10.Bang My Head - David Guetta