Legendariske kompositören Burt Bacharach hyllas i Sandviken i april

Under sina 60 år inom musikbranschen har Burt Bacharach underhållit publik över hela världen med klassiker som "Thats What Friends Are For", "Close To”, ”I´ll Never Fall In Love Again”, ”I Say A Little Prayer” och ”What´s New Pussycat”.

Nu väntar en hyllningskonsert i Sandviken 8 april. Värmlandsbördige dirigenten och trombonisten Krister Pettersson, som till vardags arbetar i Sandvikens kulturskola, ligger bakom idén.

Han skapade möjligheten ihop med två av Wermland Operas fast anställda sångare, Cecilie Nerfont Thorgersen och Christer Nerfont, och den internationellt erkänt duktiga pianisten och kompositören Jakob Petrén. Den sistnämnde kommer själv att spela med Sandvikens symfoniorkester i samband med konserten.

– Det känns jättekul att få arbeta med sådan fantastisk musik och med två så professionella sångare. Musiken, arrangemangen och solister och vår fina orkester är av hög kvalitet och jag törs utlova en minnesvärd konsert, säger Krister Pettersson i ett pressmeddelande.

– Det är glädjande för både Sandvikens symfoniorkester och Sandviken att så duktiga artister väljer att framträda med oss. Tack vare Sandvikens stora och högkvalitativa musikutbud har vi till denna konsert hittat både kompgrupp och kör lokalt. Publikresponsen på denna konsert är mycket stor och vi ser fram emot en utsåld konsert, säger Lars Skoglund, ordförande i Sandvikens symfoniorkester, i samma pressmeddelande.

Burt Bacharach inledde sin karriär på 1950-talet som bandledare och arrangör för en av sin samtids största stjärna, Marlene Dietrich. Sedan dess har han arbetat med och skrivit låtar till stjärnor som Dionne Warwick, The Beatles, Aretha Franklin, The Carpenters, Tom Jones och Neil Diamond.