Linus "Little Children" Lutti är tillbaka med albumet "f.f": "Gävle och Skutskär är inrotat i mitt dna"

Linus Lutti kommer till Coffeeshop Java med gravida frun Fatima Lindqvist direkt från tåget Stockholmståget. En hektisk pressdag i den gamla hembygden väntar med GD först ut. Treåriga sonen Dario är på förskolan, redo att hämtas mot slutet av dagen. Med sig har Linus gitarrcaset då han ska köra live i P4 efter intervjun. Då blir det med akustisk gitarr - troligtvis av de nya singlarna "Chasing The Sun" och "Every Little Light".

Det är verkligen ett nytt sound vi hör på albumet "f.f" med release fredag 21 oktober. Linus, som är självlärd gitarrist, tröttnade på sitt gamla uttryck och använder "glättigt" och "tillfixat" som positiva uttryck han jobbat med på plattan.

– Det organiska, det tillbakadragna, harmonierna, allt det...tråkiga - jag ville testa nåt helt nytt. Och det blir mycket roligare att spela live med elgitarr. Ett fläskigare sound. Jag behövde någon ny ingång. Det är som livet självt. Man ska inte göra för att göra. Jag tycker det hörs rätt tydligt, det är mycket rockigare nu.

Videon till "Every Little Light"

Ep:n "Traveling Through Darkness" från våren 2015 kan ses som en platta gjord i en överbyggnadsfas till det som komma skulle på "f.f". Han har återupptäckt gamla grundstenar i sitt musiklyssnande som Suicide, Neil Young, Patti Smith, Bob Dylan, ja till och med Bryan Adams. Linus sa upp sig från tidigare bartender-jobbet för att skriva skivan.

– Bryan Adams är väl det töntigaste man kan tänka sig egentligen. Men han finns ändå med från uppväxten.

I samband med detta köpte Linus en Fender Stratocaster och hittade nya vägar in i sitt låtskrivande. Samtliga nio spår på "f.f" är skrivna med nämnda strata. Och det har blivit ett gäng gitarrer till i samlingen sedan dess.

Plattan hade releasefest på Debaser Strand i Stockholm i fredags. Den spelades från början till slut med god respons. Den som vill se Little Children live kommer ha ett gäng chanser framöver i Sverige och Norge. Något Gävledatum är inte satt, men jobbas på. Nu har tio år gått sedan Linus spelade live i Gävle - och han har aldrig gjort det som Little Children. Jag nämner Rio Bio i Skutskär som möjlig spelplats. Nu när han skaffat ett rockigare sound kanske ett samarbete med Micke Finell inte vore omöjligt?

– Skutskär, på riktigt, hur många skulle komma och se mig där? Men jag skulle gärna spela i Skutskär.

Linus växte upp i Skutskär med pappa Kennet Lutti, mångårig chefredaktör och politisk redaktör för Arbetarbladet. Mamma Gunnmari är nypensionerad musiklärare boende i Sandviken. Han gick på Vasaskolan i Gävle och jobbade på ställen som Brända Bocken och Spegeln ("men det var 15 år sen nu", som han säger). "Du kan ta grabben ur Gävle men aldrig Gävle ur grabben" brukar det heta och det verkar stämma in rätt bra på Linus.

– I Skutskär var mentaliteten mycket "tro inte att du är nåt, vi är alla lika". Därför har jag brottats en del med att sticka ut, vilket man måste göra i någon mån som artist. Min morfar, som jag älskade jättemycket, var väldigt mycket: "tro inte att du är nåt". Det är på gott och ont. Gävle och Skutskär är inrotat i mitt dna. Jag har en väldigt romantiserad bild framför allt av Skutskär.

Din far är ju verkligen en som sticker ut?

– Jo, så är det väl. Jag har nog fått det exhibitioniska från hans sida. Och musiken från morsan.

Linus och Fatima bor på Södermalm och befinner sig mitt i Stockholms musiker-smet. Linus jobbar som bokare på O-Baren inne på Sturehof (sin bästa bokning har han gjort i december, hemlig än så länge, men återförening av något svenskt rör det sig om), Fatima med artistkontakter på frilansbasis för Gävle/Sandviken-anknutna Luger. När en Seinabo Sey-låt spelas i högtalarna berättar de till exempel att de firade midsommar med henne. De säger att det mer eller mindre kryllar av Gävlebor i Stockholm - inte minst i musikbranschen. Ann-Sofie Anso Lundin, känd som Min Stora Sorg, hade Linus bandet Idiot Kid med. Hans pianist Niklas Larsson är från Gävle och han är god vän med singelaktuella Simian Ghost från Sandviken och Name The Pet från Gävle.

Plattans och singlarnas omslagskonst hade en ursprungsidé om att "Los Angeles 80-tal möter herionigt rosa". Det är Gustaf von Arbin som står bakom. Samma dag har musiktidningen Gaffa lagt ut en fullpotts-recension på plattan. Recensioner har inte alltid varit jättekul i Linus värld, men nu försöker han ta dem med ro.

– Jag försöker ta in det i stället och njuta av små delsegrar. Men i grund och botten handlar det bara om bekräftelse. Det är inte som att det står och faller med recensioner.

...

Little Childrens "f.f" släpps fredag 21 oktober. Titeln syftar inte på förkortningen av "föräldrafritt". Dess innebörd är hemlig. Plattan kommer även på vinyl i 500 ex i november.

