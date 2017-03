Lokala synthpopparna Eurotix ute med ny ep

Dennis Alexis Hellström från Sandviken och Larry Forsberg från Gävle har under åren spottat ur sig melodiös synthpop med schlagerkvalitéer med relativt jämna mellanrum. I dagarna släpptes det senaste alstret, ep:n "Conquer The Universe" med fyra låtar. Den följer upp "Besides" som släpptes 2016 och var en samling med gruppens b-sidor.

Eurotix är även aktuella med en cover på klassiska svenska synthpopgruppen Shanghai och deras "Bang Bang (Heart On Fire)". Den finns med på en limiterad hyllningsskiva till Shanghai som ges ut av beatbox.se.

"Conquer The Universe" på Spotify.