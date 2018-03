Bandet bildades redan 1973 i Los Angeles, men fick sitt stora genombrott 1987 med en cover av Richie Valens "La Bamba". En låt som toppade försäljningslistorna världen över.

2015 valdes gruppen in i Rock and Roll Hall of Fame.

Den 1 september kliver de upp på scenen i Gävle Konserthus. Biljetterna släpps onsdag den 7 mars.

Los Lobos kommer under sin Sverigeturné även att spela i Malmö och Göteborg.