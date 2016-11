LSD, hippies och krigsmotstånd - Gävlebon Stig Jäderberg dramatiserar den kaliforniska musikhistorien på 1960- och 70-talet

Det finns en viss typ av medelålders män som älskar att dra rock-anekdoter. Stig Jäderberg hör helt klart dit, men han har under åren bestämt sig för att sprida sin kunskap i en serie av folkbildande musikföreställningar. Oftast på temat amerikansk musik från 1960- och 1970-talet.

Tv-klippet: Stig Jäderberg spelar sin tolkning av CSNY:s "Ohio"

Vi ses hemma i Stigs lägenhet i centrala Gävle där musikbiografierna ligger framme i högar. Stigs värv beskriver han själv som en folkbildande "storytelling-livedokumentär-konsert". 2013 debuterade han med "Neil Young's Shakey Life" om den kanadensiske artisten. Därefter kom existentiella "Dag och Natt - Glöd och Space", som med eget material tar sitt avstamp ur uppväxten i Kungsberget, Sandvikens kommun. Trea ut var "Front Porch Music" där han hyllade en hög med artister från den amerikanska folk- och countrytraditionen. Och nu är han aktuell med "What Happened In California 1965 to 1975". Fyra föreställningar har han gett hittills: i Falun, Hudiksvall, Stockholm och Alingsås.

2 december kommer den till teatern på Kulturhuset Gävle (tidigare Lättings). Han blandar nedkortade tidstypiska musikexempel som han spelar själv (oftast välkända exempel i stil med Jefferson Airplanes "White Rabbit") med berättelser samt projektioner av intervjuer och konsertupptagningar från tiden, bilder med mera. Denna gång har han en elgitarr med i sättningen. Han har lagt vikt vid att få med kvinnornas historia: Joni Mitchell och Linda Ronstadt är några av de som nämns.

Hur har mottagandet varit hittills?

– Starkt och bra. Folk blir berörda och fångade.

Vad har du lärt dig under föreställningarna?

– Att det visuella har en väldig dragningskraft. Det är som på en sportbar: du kan inte låta bli att titta på den där jädra tv:n. Och så har jag två laptops med mig om den ena skulle krångla.

Föreställningens tillblivande har haft stor hjälp med av den fem veckor långa USA-resan Stig gjorde med sin fru Mia i somras. På östkusten besökte de platsen i New York State där Woodstockfestivalen hölls och huset där The Band spelade in sin klassiker "Music From The Big Pink" samt "The Basement Tapes" med Bob Dylan på Parnassus Lane. Det är dock Kalifornien och västkusten som är den främsta röda tråden i föreställningen. Där var Stig på flera centrala tillhåll för musikrörelsen, som platsen där Gram Parsons dog och festivalorterna Monterey och Altamont. Stig menar att The Byrds var pionjärer med sitt sätt att förena amerikansk folkmusik med popmusiken från England (läs: The Beatles). Motkulturen bildades också med inspiration från beatnik-rörelsen. Den psykedeliska drogen LSD, som till en början var laglig, var ett bränsle för den motkultur som växte fram. Den utnyttjades i experiment i så kallade "acid tests".

Har du testat LSD själv någon gång?

– Nej, har du? Men det ska vara sinnesutvidgande säger de.

Hur mycket tid Stig har lagt på sina föreställningar vågar han knappt tänka på. Men det är värt det, menar han. Det var en utmaning att koka ner tio år till 90 minuters föreställning.

– Jag lägger enormt mycket tid på utmejslade manus. Självklart har jag fått välja ut det jag tycker är mest intressant. Det hade inte gått annars.

Hur mycket nörd är du?

– Jag är en bred nörd. Jag tycker hela den här tidsperioden är enormt fascinerande.

...

What Happened in California 1965-75

Kulturhuset, Gävle

Fredag 2 december, 19.00.

Med är även Gävlebon Vera Trolleberg.

Arrangeras i samarbete med ABF.