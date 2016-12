Manhattan Transfer – proffs med glimten i ögat

Gävle konserthus, l ördag 10 december

The Manhattan Transfer

Betyg: 5

Med Tommy Dorseys och brodern Jimmys orkestrar hördes gruppen Pied Pipers. Extra knorr fick piporna när är en viss Sinatra värvades till storbandet. Glenn Millers jättepopulära band hade The Modernaires i fronten. Betydligt jazzigare var sångaren Mel Tormes vokalgrupp Mel-Tones. The Axidentals som bland annat arbetade med trombonisten Kai Winding blev en sensation när de klev in på arenan. Samma med sångtrion Hendrick, Lambert, Ross när de lanserade textade solon från jazzikoner som trumpetaren Miles Davis och teman från Count Basies orkester.

Men 1969 dök sångaren Tim Hausers vokalkvartett The Manhattan Transfer upp. Gruppens avslappnade stil och genuina jazzkänsla sopade banan med konkurrenterna. Gruppen upplöstes efter ett par år men 1972 kom de tillbaka med en ny besättning. Samtidigt fick de respons med rader av Grammysegrar och dito nomineringar. Bland deras hits finns "Birdland", "Chanson D’Amour", "Route 66" och "Tuxedo Junction". Till Stockholm kom de 1975 och framträdde på Bosse Stenhammars danspalats Atlantic. När Bosse startade sin jazzfestival på Skeppsholmen framträdde de där flera gånger med höga publiksiffror. Sommarfagra Stockholm var deras favoritstad.

Efter blicken i backspegeln var det bara att slå sig ned och invänta ett efterlängtat återseende. Behöver knappast framhärda i att skrivaren är så nära en nörd man kan komma när det gäller den typ av rytmisk underhållning som ManhattanTransfer elegant serverar.

Att Cheryl Bentyne, Janis Siegel, Alan Paul kom till Gävle med gruppens nya medlem Trist Curless kändes stort. Han har ersatt Tim Hauser som gick ur tiden 2014. Givetvis en förlust men Trist som vikarerat för Hauser under hans sjukdomstid gjorde ett övertygande intryck såväl rytmiskt som solistiskt. Hans kolleger hade även rikliga utrymmen som fick befogad publikrespons. Sådan här kvartettsång har aldrig hörts i Gävle tidigare. Arrangemangens stämföring var intrikat med en spännande spets. Gruppens stabilitet med en äkta jazzfeeling i botten gav mig ett skönt välbehag. Övertygande med en sammansvetsad unit plockade medlemmarna fram melodiernas karaktär utan övertoner. Fylld av beundran blev jag av Cheryl Bentynes drivna leadstämma. Alten Janis Siegel var som förväntat helproffsig vilket nyligen gladde mig när hon tillsammans med Nils Landgren gjorde skivan "Some Other Time i Tyskland". Alan Paul gjorde flera solonummer som gav vibbar. Vibbar av vällust gav förre Hi-Lossångaren Gene Peuerlings hudnära arrangemang av Jimmy van Husens "Like Someone In Love".

Givetvis tog vokalgruppen chansen att peta in julmelodier i programmet. Dit hörde en krispig version av "Let It Snow". Ella Fitzgerald fanns också med. Hennes break "A-Tisket, A-Tasket "öppnade. Janis Siegel flikade in Ellas snabba tolkning av "How High The Moon", det blev en publikfavorit.

Trion som förnämligt backade gruppen var hypereffektiv. Yaron Gershovsky, som även arrangerat flera av konsertens melodier är en viktig kugge och en fantastisk pianist. Basisten Boris Koslov hade flera fina soloinsatser. Han gav också en härlig groove i "Birdland". Trumslagaren Steve Hasse visade känslig flexibilitet med sitt välavvägda spel. Bättre än så här kan inte en föreställning gestalta sig.