Marcus Norberg från Sandvikengruppen Yast blir soloartist

Marcus Norberg är känd från indierockarna Yast, en grupp bestående av Sandviken-folk bosatta i Malmö. Nu har Marcus startat ett soloprojekt under namnet Marcus Norberg and the Disappointments.

– Jag har velat göra det här i flera år. Det har bara inte passat sig förrän nu. "Take It To The Grave" skrev jag i höstas precis innan vi skulle spela en spelning. Tanken var att det skulle bli en countrylåt, och det tycker jag vi lyckats med, säger Marcus Norberg i ett pressmeddelande.

Första smakprovet "Take It To The Grave" släpps 24 februari. Singeln finns med på debutalbumet som släpps i maj.

Det var 2010 som Marcus lämnade Sandviken. Genom åren har han spelat med Aerial, och nu senast Tio Let och Nightmen. Dock är det Yast som varit huvudprojektet. I sin sologärning hamnar enligt ett pressmeddelande "låtar som han inte vågade släppa ut till andra sammanhang än med sig själv". På plattan handlar det om "klassiskt låtskriveri", "lätt att lyssna på , friktionsfritt och klassiskt".

Kompgruppen Disappointments består av Yast-kollegorna Markus Johansson och Niklas Wennerstrand samt Matilda Berggren som även spelar med Mixtapes & Cellmates.

