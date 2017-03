Men On The Border från Sandviken ute med ny singel

Sandvikengruppen Men On The Border har gjort sig kända för sina egensinniga tolkningar av Pink Floyd-unikumet Syd Barretts texter och musik, inte minst genom spelningen i Syds hemstad Cambridge i höstas samt i Sandviken.

Nu planerar gruppen ett nytt album senare under året. Smakprov släpptes torsdag 30 mars i form av en digital tvåspårssingel med a-sidan "May A Man Be Merry". Den är en cover på den psykedeliske brittiske artisten Lionel Barts låt från 1968. En egensinnig man med stora framgångar, men också drog- och alkoholproblem. Singelomslaget är för övrigt målat av Syds släkting Ian Barrett.

Gitarristen Philip Etheridge berättar också att förändringar skett i Men On The Borders sättning. Trummisen Björn Hammarberg och basisten Herbie Parkin har lämnat bandet. Sandvikenprofilen Olle Tjern är ny trummis. Basen trakteras hädanefter av Richard Sörman från Uppsala.

MOTB spelar live på The Church i Sandviken 6 maj, tillsammans med delar av Sandvikens Symfoniorkester. Totalt omkring 15 personer kommer stå på scen.

"Blackbird Vol.1" på Spotify.