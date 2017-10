Musikhuset Sjömanskyrkan firar 30 år med öppet hus och nostalgifest

Sjömanskyrkan upphörde som just kyrka 1977. Därefter följde tio år då huset var rivningshotat, räddades från det efter protester, bland annat från denna tidnings tidigare kulturredaktör Björn Widegren, och att Folkteatern med Peter Oskarson hade verksamhet i huset. En tid var det även stiltje i huset då ovisshet rådde om dess framtid.

Så under hösten 1987 bildades den ideella föreningen Musikhuset, med studieförbunden ABF och TBV och initiativtagaren Yngve Sterner i spetsen. Nu skulle byggnaden bli just ett musik- och kulturhus, med allsköns verksamhet för alla åldrar. Resten är lika mycket lokal nöjes- som kultur-historia.

Under oktober kommer 30-årsjubiléet uppmärksammas på flera sätt i och utanför huset. Bland annat kommer GD-frilansaren Erik Süss klubb Nebraska återuppstå. Under 2000-talets första hälft var det en scen för egenskriven musik.

– Vi skulle köra sex gånger till att börja med men höll på 2000 till 2005. Ane Brun, Marit Bergman och Shout Out Louds spelade här bland annat, och det blev två samlingsskivor, varav en med bara kvinnliga artister. Vi fick flera kvinnliga artister att spela i Musikhuset, som annars kanske bara hade suttit hemma, säger Erik Süss.

Lördag 21 oktober blir det öppet hus under dagen. För det händer massvis i huset, även om de utåtriktade evenamangen inte är lika många som för några år sedan.

– Vi vill visa på hur mycket som händer här i dag också och inte fastna i nostalgiträsket, säger Git Sundberg, tidigare verksamhetschef i huset och nu på ABF.

Jonas Hamqvist på SV instämmer.

– Det som händer här återspeglar vad som händer i samhället. Det är kanske inte lika mycket livespelningar här nu. Men det kommer säkert tillbaka. Jag tycker mig se tendenser till det.

21 oktober avslutas med en stor fest på CC-Puben, där det blir quiz, spelningar med mera.

– Det är många som formats som skapande individer här. Många berättar varma berättelser om allt som hänt här, säger Git Sundberg.

En av dem är Anna-Karin "AKB" Berglund som träffade bandkollegan Elin Lindfors på Nebraska 2003.

– Musikhuset har varit en del i min musikaliska resa helt klart. Och att få repa här var lyxigt.

I början av millenniet var det spökvandringar i huset. Git Sundberg berättar att hustrun till prästen som bodde i det som nu är studion The Overlook, hängde sig i orgelläktaren på andra våningen och därefter blivit en gast. Och "Läktardemonens" närvaro ska ha upplevts i form av lampor som tänts under natten, med mera.

Programmet

Följande bokade arrangemang i caféet pågår 18.00 - 20.00 om inte annat anges och har fri entré.

Måndag 9 oktober

* Körspecial med tre av Gävles körer: Rock- och Pop-kören med livekomp av Rockskolan från Norrsundet, Coffee Bean Show Chorus och Lyriska kören, 18-20.

Tisdag 10 oktober

* Tema: Psykisk ohälsa, 18-20.

Onsdag 11 oktober

* Spelspecial: En kväll i 8 bitar, 18-20.

Torsdag 12 oktober

* Dansspecial med möjlighet att prova på tango under ledning av cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan, 18-20.

Lördag 14 oktober

* Klubb Nebraska återuppstår. Danne Königsson och Twiggy Frosbite spelar akustiskt.

Måndag 16 oktober

* Folkmusikspecial - Gefla Spelmän mfl som underhåller med de varmaste folkmusiktonerna, 18-20.

Tisdag 17 oktober

* Teaterspecial: Välkomna på Teatersport med Arbetarteater Pegasus, 18-20.

Onsdag 18 oktober

* Poesispecial: Extrainsatt Poetry Uncut, 18-20.

Lördag 21 oktober

* Öppet hus 13-17.

* Jubileumsfest på CC-Puben med Musikhusets grundare Yngve Sterner guidar genom kvällen. 17-20 är det slutet arrangermang med rockquiz med Peter Alzén och Anders Sundin. 20.00 öppnar dörrarna för allmänheten och Quash spelar.

Lite fakta

* I Musikhuset repar 33 band i elva replokaler.

* Git Sundberg har en siffra på att 800-1 000 personer passerat varje vecka in och ut ur huset. Det innebär många tusen som vistats här under 30 år.

* Studieförbundet Vuxenskolan och ABF är huvudmän för Musikhuset i dag.

* Den mest kända studion här heter The Overlook, och drivs av William Blackmon. Fram till millenieskiftet hette den Studio Loftet. Magnus Björk spelade in otaliga akter här. Afrobeat G-Force har flyttat in hit i det som tidigare var Studio 56 tillhåll högst upp i huset.

* Här repar Arbetarteater Pegasus, körer, barngrupper, det hålls poesikvällar, tangokurser och verksamhet inom konsthantverk med mera.

* En av de spelningar i huset det varit högst tryck på var Jacob Gordins comebackgig 2002, berättar Erik Süss.

* En annan klassiker är den när Bob Hund fastnade i huset i samband med en spelning under snökaoset 1998 och fick sova över i huset med publik som inte kunde ta sig hem.

* Totalt tre samlings-cd-skivor gavs ut med band som repade på Musikhuset under 1990-talet. Nebraska gjorde också två samlingsplattor.

* Caféet har annars standardöppettider 8-20, måndag till torsdag.

* Huset byggdes 1891.