Opeth klara för Gefle Metal Festival

Förra året släppte Opeth albumet "Sorceress", som är deras tolfte studioskiva. Stockholmsgruppen betraktas som en av Sveriges mest inflytelserika metalgrupper och har sedan 1995 utmanat gränserna för hårdrock. Från början spelade de dödsmetall med lugna inslag. Med åren har soundet utvecklats mot progressiv hårdrock.

I Gävle spelade Opeth på dåvarande Getaway Rock Festival 2014 samt 2011.

Nu spelar de alltså 14-15 juli på Gefle Metal Festival på Gasklockorna.

Läs mer: GD-intervju med Opeth inför nya skivan och Getaway-spelningen 2014

Klara för Gefle Metal Festival 14-15 juli 2017, Gasklockorna, Gävle:

* Opeth (SWE)

* Testament (US)

* Amon Amarth (SWE)

* Arch Enemy (SWE)

* Bloodbath (SWE)

* Paradise Lost (UK)

* Dark Funeral (SWE)

* Heaven Shall Burn (DE)

* Sodom (DE)

* Death Angel (US)

* Insomnium (FIN)

* Fleshgod Apocalypse (IT)

* Borknagar (NOR)

* Sanctuary (US)

* Krisiun (BRA)

* Deströyer 666 (AUS)

* Taake (NOR)

* Lost Society (FIN)

* Kobra And The Lotus (CAN)

* Nervosa (BRA)

* Evil Invaders (BEL)

* Dew Scented (GER)

* Jinjer (UKR)

* Sisters Of Suffocation (NL)

* Ereb Altor (SWE)

* Pagandom (SWE)