Peter Jezewski efter SD-kontroversen: "Straffet jag har fått har varit ganska brutalt"

Ständigt turnerande Peter Jezewski är i gång med att sätta upp kvällens Be Bop A Luba-show i Vara Konserthus när GD når honom på telefon en fredag. I mitten på oktober var han med samma show på Kulturcentrum Sandviken. Dessförinnan sa Folkets Hus-vd:n Stefan Hedin, då drevet gick, att han hade avbokat showen om han kunnat. Det har även förekommit på andra håll, berättar Jezewski. Frågan är hur det blir när nästa års konserthusturnéer ska spikas.

– Det verkar vara stopp med Vara Konserthus nu. De vill inte ge mig fler datum nästa år. Konstigt nog fick jag tidigare i dag reda på att det var samma i Linköpings konserthus för nästa år.

Det som utlöste kontroversen kring Jezewski började med att han spelade på Sverigdemokraternas festival i Sölvesborg i slutet på augusti. Han fick då frågan från Expressen om varför han spelade där. Följdfrågan löd: "Sympatiserar du med SD"? "Ja, till stora delar" svarade han då och sedan var bollen i rullning. Hotell Gustaf Fröding i Karlstad avbokade spelningar med honom, för att senare ta tillbaka det och låta honom spela. Dock verkar det som att det som hänt kommer få konsekvenser för Jezweskis karriär.

– Jag brukar skicka ut affischer för tusentals kronor till arrangörer. Nu har jag märkt under hösten när jag kommit till stället att affischerna ligger där i ett hörn. Gustaf Fröding har inte gjort något facebookevent och gömmer undan mitt evenemang på hemsidan. Det märker jag på andra ställen också. Konsekvensen är minskad biljettförsäljning.

Det verkar som att Folkets Hus-vd:n i Sandviken inte är ensam om att ogärna vilja förknippas med Jezewski.

Vad svarar du på Folkets Hus-vdn:s kritik?

– Man hör ju själv. Jag propagerar inte för någonting. Att han ville avboka mig beror på att jag tycker någonting som många andra svenskar gör. Jag har hållit det för mig själv. Tills jag fick en fråga om vad jag tycker. Då vill han avboka mig för att jag TYCKER någonting. Jag hade kunnat ha haft förståelse för det om jag hade propagerat för SD under mina shower, men det gör jag ju inte.

Peter Jezewski tror att hans största kritiker är de som troligen ändå inte uppskattar hans musik, för att den "är kommersiell och inte har några djupare budskap i texterna". Han tror också att vissa drar sig för att gå och se honom nu, trots att de gillar hans musik.

– Jag tror det är många som vill gå, men inte törs. Rädslan är så stor. Lite som en pestsmitta. "Ska du verkligen gå och se nazisten" kanske folk frågar runtomkring.

Peter Jezewski säger att han varit moderat hela sitt liv, men att han aldrig fått frågor om politik tills den där dagen i augusti.

– Att vara moderat i dag är inget fel att vara. Förr var det fult. Nästan som SD i dag. Sen har jag kollegor som tycker Stalin och Lenin är bra killar. Jerka (Jerry Williams) är öppen kommunist - och det är ju fascism i mina ögon, men jag gillar honom ändå. Fast han vill kanske inte veta av mig i dag.

Moderat var han tills för några år sedan då han fastnade för SD. Kriminalpolitiken sympatiserar han med mest i partiets politik. Det andra är fattigpensionärernas situation. När det kommer till invandringspolitik, SD:s hjärtefråga, utvecklar Peter Jezewski hur han ser på saken.

– Jag kritiserar inte invandrare, utan invandringspolitiken. Jag har kompisar som driver flyktingförläggningar och tjänar skitbra pengar på det. Jag är inte emot dem utan politiken som tillåter dessa vinster, säger han och tycks närmast referera till ett av de senaste avsnitten av Uppdrag Granskning.

Peter Jezewskis pappa föddes i Polen och kom som flykting till Sverige i andra världskrigets slutskede. Mamma föddes i Sverige av polska föräldrar.

– Min pappa visade sina tortyrmärken från nazisterna som han stred emot. Jag skulle aldrig kunna vara nazist. Jag var i Auschwitz för fyra år sedan med min dotter och mådde dåligt en månad efteråt. Och jag har invandrare från Afrika i släkten som jag älskar.

Men hur ser du då på SD:s nynazistiska historia?

– Min pappa slog min mamma för fyrtio år sedan, det har jag förlåtit honom för nu, börjar Jezewski. Vad jag vill säga är att det finns assholes i alla partier: barnamördare, pedofiler. De här rövhålen i SD har stuckit ut. Men nu har partiet taget en annan form tycker jag, där de rensat ut dessa. Det kan säkert finnas någon kvar, men det finns säkert nån nazist hos sossarna också. Det finns präster som är pedofiler, du hade Kapten Klänning i poliskåren.

Hur reagerar du på alla avslöjanden om SD som ploppar upp då, som senast med Oscar Sjöstedt?

– Det händer skandaler i alla partier varje dag. Överallt finns det skitstövlar, men det är mer spännande för media med SD. Jag har pratat med folk i ledningen och de tar öppet avstånd från nazism.

Jezewskis filosofi är att han kan spela för alla oavsett uppfattning.

– Jag hade gärna spelat för Vänsterpartiet om de hade frågat mig. Jag har spelat på fängelser där det sitter folk med onda tankar. Men SD får man inte spela för.

När du ser konsekvenserna av att du spelade på SD-festivalen - var det värt det?

– Jag kan inte ångra det. Jag är uppfostrad i att stå för min åsikt och kan inte fega ur nu. Jag är för stolt och envis för det, då lämnar jag hellre landet. Men det har helt klart varit känsligare än jag hade trott.

SD-toppen Kent Ekeroth, om vilken det just kommit ut en bok: "Det svenska hatet" av Gellert Tamas, stöttade Jezewski i likhet med partikamraten Mattias Karlsson i samband med uppståndelsen. Jezewski märkte av att det inte bara var Ekeroth som hade stödköpt en cd - fler lyssnade på och köpte hans musik efter det som hände, men "han har inte märkt det i plånboken" än, som han säger.

– Jag blir jätteglad att jag får stöd, men jag hade varit gladare om han verkligen gillade det jag gör, kommenterar Peter Jezewski (Ekeroth skrev dock att han tyckte Jezewskis live-cd innehöll "skön musik").

Var det till det bättre för karriären eller sämre?

– Jag skrev en låt nyss där texten går: "40 years in heaven, 40 years in hell". Det har varit himmelriket att få leva på det jag älskar i 40 år, att spela musik. Samtidigt har det varit ett helvete också. Det är lite sent att omskola sig nu.

Vi diskuterar kring att det är få svenska artister som öppet visat stöd för SD. Exempelvis hoppade Black Ingvars, Black Jack och Jan Johansen av samma SD-festival, "Sommarfestivalen Sölvesborg", när de fick veta vilka som var värdar. En av få andra som visat öppet stöd är Christer Sandelin, som sedan gjorde någon slags avbön. Jezewski har varit i kontakt med Sandelin.

– Jag känner ganska många i musikbranschen i Sverige som sympatiserar med SD, men de vill inte gå ut med det.

Etablerade, folkkära artister?

– Ja.

Varför vågar de inte gå ut med det?

– Då hamnar de i samma sits som jag. Det är starka krafter i rullning. Det är farligt att ha den åsikten.

I samband med kontroversen i augusti hoppade dessutom tre musiker i Jezewskis Be Bop A Luba-band av, för att sedan komma tillbaka.

Under konserten i Gävle kommer Jezewski inte ta upp kontroversen alls. När han gjorde sin självbiografiska musikföreställning "Rocken tog mitt liv" tog han endast upp det i en inledande mening: "Jag är varken rasist eller nazist - jag är basist".

– Det roliga är att ju mer skit man får ta, ju roligare får man på scen. Där är det ingen som kommer åt en.

Vad har du för hälsning till dem som tvekar på om att de ska gå och se dig i Gävle Konserthus på grund av dina politiska åsikter?

– Jag är samma person som tidigare och musiken är lika bra. Det enda som hände var att en tanke slank ur mig. Jag är samma person med samma musikstil. Jag har inte blivit något jag inte varit.

...

Be Bop A Luba Classic Christmas med Peter Jezewski

Gävle Konserthus

Tisdag 6 december 2016, 19.00.