Så bra var Amon Amarth på Gefle Metal Festival

Tio år senare låter musiken fortfarande exakt likadant men de små spelställena är utbytta mot stora hallar och sena speltider på festivalscenerna. Scenproduktionen så mäktig att den får alla tidigare headlinerband på Getaway Rock- och Gefle Metal Festival att blekna. Och publiken? Den är ordentligt stor och om inte direkt galen så i alla fall riktigt på alerten direkt från den kaxiga starten med hitlåten ”The pursuit of vikings”.

Det som följer därefter är närmare 90 minuter av taktfast dubbeltrampande från trummisen Jocke Wallgren. Detta ackompanjerat av ett precis lika precist riffande från de båda gitarristerna Olavi Mikkonen och Johan Söderberg. I det långa loppet kan det kännas direkt enformigt. Men det är där domptören Johan Hegg tar det hela till sin spets. Med urkraftsgormande manar han fram trötta verser till stenhårda och publikfriande refränger där bland annat klassikern ”Death in fire” fortfarande står i en klass för sig. Men Johan styr inte långskeppet ensam. Till sin hjälp har Amon Amarth bland annat med sig eld och pyroteknik så det heter duga. Som ess i rockärmen har de även bjudit in den forne Candlemass-sångaren Messiah Marcolin.Tillsammans med Johan bjuder han på en extra stark version av ”Hel” från plattan ”Deceiver of the gods” (2013).

När slutet sedan är nära och en jätteversion av självaste Midgårdsormen ringlar ut över scenen i avslutande ”Twilight of the thunder god” står jag bara och gapar. Så fascinerad och så imponerad över hur väl Amon Amarth har utvecklats och hur värda de är att avsluta dag ett av Gefle Metal Festival. För sättet de gör det på, det tyder på ett självsäkert band med vind i seglen.