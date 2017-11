"Så mycket bättre"-aktuella Moneybrother klar för spelning i Gävle nästa år

Under hösten ser vi honom tolka andra artistkollegor i TV4:s "Så mycket bättre". Förra avsnittet var det just Anders "Moneybrother" Wedin som stod i fokus. Men nu är det klart att han åter ger sig ut i verkligheten och satsar på en omfattande Sverigeturné i början av nästa år.

Den 29 mars kommer han till Gävle för att spela på Konserthuset. Utöver "Så mycket bättre"-tolkningarna kommer han även ha med sig ny egen musik. Och i bagaget har han sina hits som "They're Building Walls Around Us", "Reconsider Me" och "It's Been Hurting All The Way With You Joanna". Innan han släppte nyheten om sin stundande turné skrev Anders Wedin på sin Instagram att han ska ha med sig ett 11-personersband när det är dags för att börja spela igen.

Se hela turnéplanen här:

1 feb – Uppsala Konsert och Kongress, 2 feb – Trollhättan, Folkets Hus, 3 feb – Helsingborgs Konserthus, 8 feb – Åre, Bygget, 9 feb – Sundsvall, Aveny, 16 feb – Falun, Magasinet, 17 feb – Örebro, Conventum, 23 feb – Karlstad, Nöjesfabriken, 24 feb – Vara, Vara Konserthus, 27 feb – Stockholm, Cirkus, 2 mar – Kalmar, Kalmarsalen, 3 mar – Norrköping, Louis De Geer, 9 mar – Eskilstuna, Lokomotivet, 10 mar – Huskvarna Folkets Park, 11 mar – Malmö Live, 12 mar – Göteborgs Konserthus, 17 mar – Visby, Wisbystrand, 29 mar – Gävle Konserthus, 31 mar – Åre, Bygget

