Sabina Ddumba klar för Gävle Konserthus våren 2017

18 mars 2017 klockan 21.00 ställer sig hajpade soulartisten Sabina Ddumba på Gävle Konserthus scen. Hon turnerar landet runt på färska debutalbumet "Homeward Bound" som lär ligga på många årsbästalistor när 2016 ska summeras. Hon är känd för hittarna "Not Too Young" och "Effortless" samt har belönats med Grammis och P3 Guld.

Klara för våren 2017 i Gävle Konserthus är också:

Toni Holgersson, 27 januari.

Barnkammarboken med Nassim Al Fakir, 12 februari.

Lisa Nilsson, 16 februari.

Jerry Williams: “Man måste få lira”, 17 februari.

Little Jinder, 25 februari.

JP Harris & Chance McCoy, 1 mars.

Tommy Nilsson, 3 mars.

Joe Labero, 11 mars.

Lisa Ekdahl, 25 mars.

Owe Thörnqvist, 6 april.

Tomas Andersson Wij, 7 april.

William Bell, 21 april.

Henrik Schyffert: “Var inte rädd”, 22 april, 19.30.

Tobbe Trollkarl, 23 april.

Sophie Zelmani, 3 maj.

This Is It!: After Dark, 5 maj, 19.30 samt 6 maj, 16.00 och 19.30.