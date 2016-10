Sabina Ddumba släpper debutalbum

Sabina Ddumbas karriär har minst sagt gått i raketfart. Förra året släppte hon singlarna "Effortless" och "Not too young" som båda blev stora framgångar och tidigare i år utsågs hon till årets nykomling på såväl Grammisgalan som P3 Guld.

– Lite konstigt var det ju, "va, ska jag få det här?", men också så sjukt fint för det betyder ju att folk tror på en. Det är en boost i sig och det har gett mig energi, säger Sabina Ddumba.

Debutalbumet har dock dröjt, hon ville inte stressa ut något, men nu har det blivit dags. "Homeward bound" släpps i dag den 28 oktober.

– Det känns konstigt men fruktansvärt skönt att äntligen få släppa det här albumet som jag har hållit på med väldigt länge. Jag tror att både jag och de jag jobbar med har trott att det skulle komma tidigare men det har bara inte känts rätt. Det har fått ta den tid det behövde ta, säger Sabina Ddumba.

"Homeward bound" är ett album som spänner över flera genrer. Sabina Ddumba säger att hon inte bryr sig om huruvida det spretar soundmässigt – hennes röst är den röda tråden.

– Jag tycker om väldigt mycket olika sorters musik och jag tycker inte att jag behöver begränsa mig i ett sound för att det är så man borde göra. Jag ville bryta det mönstret, säger hon.

Albumet har hon skrivit tillsammans med en rad namnkunniga producenter och låtskrivare. Till exempel har hon gjort färska singeln "Time" tillsammans med den hyllade britten Mnek som tidigare har rönt stora framgångar med Zara Larsson-samarbetet "Never forget you".

Sabina Ddumba och Mnek träffades när de båda uppträdde på just P3 Guld i januari.

– Han sprang in i min loge och bara "I love you" och jag svarade "I love you". Sedan snackade vi på efterfesten om att vi borde jobba tillsammans och så gjorde vi låten några månader senare. Det är nog den låt som är mest dansant på skivan och jag gillar att dansa så det är kul, säger hon.

Efter att "Homeward bound" släppts väntar en liten viloperiod för Sabina Ddumba. Hon längtar efter att ta det lugnt.

– Jag kommer att spela lite i vår och i sommar men innan det tror jag inte att jag ska göra så mycket, säger Sabina Ddumba.

Men du fortsätter att skriva låtar?

– Nej, fy fan. Någon gång måste man väl få andas lite? Jag hade faktiskt en låtskrivarsession för en vecka sedan och förstod inte alls syftet. Jag har precis berättat för allmänheten att jag släpper ett album, då behöver jag inte gå in och skriva ett nytt. Inte än. Jag har jobbat väldigt hårt och nu måste jag få njuta lite.

