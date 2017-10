Sandvikenartisten Trollberg ute med ny ep

Susanne Trolleberg från Sandviken var tidigare känd som hjärnan bakom gruppen Weather Music. Nu heter bandet kort och gott Trolleberg. Första singeln från ep:n, "Constipated", släpptes i somras med tillhörande musikvideo. Fredag 6 oktober släpptes ep:n "Whenever The Moon Is Gone", producerad av bandet och mastrad av Pelle Henricsson i Tonteknik Studio. Han har tidigare jobbat med artister som In Flames och Deportees.

Lyssna på ep:n på Soundcloud.

Videon till Trollebergs "Constipated":

