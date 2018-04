Skivrecension: Gävleblåsaren Kurre Järnberg tar en fjärde tripp längs med minnenas ymniga allé

JAZZ Platta ett är vikt för hans big band som startades i Gävle 1967. Bandet var mer eller mindre pionjärer när den svenska storbandsboomen initierades på sextiotalet. Kurt med erfarenhet från USA, Tyskland och Danmark var en stark förespråkare för den genuina jazz som spelades over there. Han ville komma åt pudelns kärna med en häftigt åtsittande rytmik och snärtig geist i blåsarnas frasering.

Skivrecension: Bländande spel på Gävlesonen Kurt Järnbergs tredje retrospektiva dubbel-cd

Här visas den känsliga feeling han har. Han är en lysande improvisatör och hans sätt att spela lead-stämman får hela bandet att lyfta. Så låter det när man skördar frukten från den amerikanska jazzmyllan. I trumpetsektionen ingår Torsten Johansson från Söderhamn som även han kan berätta en historia i sina improviserade utflykter. Från samma ort kommer pianisten Thomas Jutterström som håller mycket hög klass. Saxofonsolisterna är lysande. Där skall beröm ges till tenoristerna Roland Keijser, Anders Lindskog, Mats Andersson och Gunnar Cyrén. Mustigt barytonspel fås av Wolf Johansson.

I den digra repertoaren finns bland annat Benny Golsons ”Alone Came Betty” och ”Reggie of Chester” och Horace Silvers ”Sister Sadie. Jimmy van Heusens ”Nancy” får en kärleksfylld presentation av Kurts hudnära trombon. Imponerande mäktig utan att bli svulstig är trumpeten i Ellingtons ”A Hymn To The Sorrow”. Storbandets finalnummer är Gugge Hedrenius ”Kick Of The Blue/Nice Dog” där Olle Brynhammars trumpet är glödhet. ”Janken” Westin svarar för ett imponerande trumspel som får bandet att gå på högvarv. I Gugges ”Mr. Juice” skall Sven-Olof Löfwings trumspel framhållas.

Skiva två är vikt för Kurts fru sångerskan Ruth Åsenlund. Gruppen som omgärdar henne består förutom av Kurt av gitarristen Rolf Edström. Basist är Bosse Hedman. Trumslagare är Lennart Englin. Roland Keijser tillkommer i Fats Navarros ”Stop”. Samma med pianisten Reidar Knudsen som sitter in i två melodier.

Ruth lanserar sig med teman från evergreenfältet men plats finns för Kurts krispiga ”Bop In Rimsbo”. Ruth var ett råämne som med tiden och med inflytande av Kurt kom att finslipa sitt dramatiska uttryck. Hennes kraftfulla utspel har beröringspunkter till Sarah Vaughan. Jag vet att hon kollat in Barbera Streisand. Samspelet med Reidar Knutsen är en lisa för örat.

Kurts insatser är geniala. Trombonen i ”You Don´t Know What Love Is” är ett mästerverk. Samma klass har den i Nat Adderleys ”Hayseed”, en variant på ”Pennies From Heaven”. I Fats Navarros ”Stop” hörs hans virila trumpet ihop med Roland Keijsers direktinsprutande tenorsax. Glänsande barytonsax kommer från Bob Bertles i ”Reserve Changes”. Den melodin måste vara inspelad i Australien där Ruth och Kurt var bosatta ett par år. Kurt har också lanserats i Finland där han presenterades på en skiva av sweetkaraktär. Tillsammans med organisten Erkki Ertamaa spelar han ”The Dream Of Olven” och ”In A Monastery Garden”. Vilken kontrast!

En anmärkning vill jag lägga in. När en sådan här stor och omväxlande produktion kommer till skott borde faktiskt skivans konvoluttext innehålla uppgifter om inspelningsplatser och datum. Det behöver man inte vara diskofilfreak för att önska.

Göran Olson

PÅ SKIVA

Kurt Järnberg Big Band/Kurt Järnberg Quartet feat. Ruth Åsenlund-Järnberg

"Down Memory Lane Vol. 4"

Riverside Jazz Label

Utgavs på cd i mars 2018. Ingen digital release ännu.