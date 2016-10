Skivrecension: Little Children pånyttfödd med stor hitpotential

INDIEPOP/ROCK Tänk vad en så enkel sak som en elgitarr kan göra. Little Children från Skutskär har verkligen fått en pånyttfödelse i och med detta instrument. De mest självklara låtarna "Every Little Light" och "Tear Us Apart Again" sitter vid en första lyssning och är alltså definitionen av vad en hit innebär. Little Children har insett hur enkelhet är vägen till lyssnarens hjärta - märk väl den återkommande geniala gitarrslingan som rullar genom "Tear Us Apart Again".

Läs mer: Linus "Little Children" Lutti är tillbaka med albumet "f.f": "Gävle och Skutskär är inrotat i mitt dna"

"f.f" levererar dock många känslolägen. Linus Lutti är svag för spretiga album - ett begrepp som ska tolkas positivt i det här sammanhanget. Jag hör lite Dire Straits, lite Bryan Adams som han själv gått ut med (vem som kom på det där stammandet han kör med i "Every Little Light" låter jag vara osagt). Tro dock inte att det någonsin blir bredbent. I grund och botten är det ett superfint indiealbum värt att lyssna på många gånger om. Men som också har potential att nå bredare grupper än tidigare.

Little Children

"f.f"

(Cosmos Music)

Betyg: 4 av 5

Släpps fredag 21 oktober