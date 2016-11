Skivrecension: Pond Lifes spretighet är styrkan på debutalbumet "Bruit"

ALTERNATIVROCK Efter närmare två decennier som band släpper Pond Life sitt debutalbum. Öppningsspåret "A Bigger Whole" och efterföljande "Skeptical Bones" är americana med vintage Neil Young-känsla, mycket på grund av Jenny Christofferssons stämsång.

Pond Life kommer i fler skepnader, sångaren Micke Borg visk- och pratsjunger ofta, lite Tindersticks-mystiskt och repetitiva gitarrslingor i långsamt, kontemplativt tempo drar mer åt slowcorehållet. Men plötsligt kommer poppärlan "Have You Got It", som med sina körer och new wave-gitarrer är albumets starkaste spår.

Läs även: Gävlebandet Pond Life albumdebuterar - efter 22 år

Viljan att inte låsa fast sig i en genre gör att Pond Lifes debut aldrig blir förutsägbar, spretigheten blir en styrka.

Pond Life

"Bruit"

(Egen utgivning)

Släpps: November

Betyg: 4 av 5