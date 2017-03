Slim Vic ute med nya albumet "Personliga artiklar"

"Ren elektronisk energi från vredens botten till ren äventyrlig ljudhypnos". Så beskrivs Slim Vics nya album "Personliga artiklar" som kan kategoriseras in under ljudkonst, mörk ambient och flörtar med underground-techno och IDM (Intelligent Dance Music). Plattan släpptes under fredagen 24 mars på egna bolaget Lamour.

"Personliga artiklar" på Spotify.

