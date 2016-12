Solen och Twin Pigs gästar "Musikhjälpen" i år

Det blir en musikalisk rivstart i "Musikhjälpen" den 12 december med liveframträdanden av Silvana Imam, Beatrice Eli och Sabina Ddumba. Dessutom gästas även studion i glasburen på Stortorget i Örebro av tv-profilerna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson och komikern Emma Knyckare under den första kvällen av "Musikhjälpen".

Gävle representeras av Twin Pigs och medlemmen Klara Persson samt indiebandet Solen, som släppte sin comeback-singel "Miljonär" 6 december. Den är producerad av Gävlelegenden Ulf "Rockis" Ivarsson, känd för samarbetet med Thåström bland mycket annat.

– Med den här låten ville vi göra något nytt. Ta oss till en annan dimension. Med en blandning av new wave-synthar, thrash metal och minimalistisk techno skulle "Miljonär" tänja på gränserna och sätta det svenska musikklimatet på prov. Men det blev inte så. Vi lyckades bara göra en vanlig Solenlåt, kommenterar bandet via sitt skivbolag Playground om låten.

Under den följande veckan kommer sedan en mängd gästar och artister att turas om med att hålla igång engagemanget i glasburen.

Årets tema är "barn i krig har rätt att gå i skolan". Topplistan för de insamlingar som dragit in mest pengar innan starten på måndag leddes under fredagen av "Med kärlek från Hofors" där 706 givare hade samlat in 224 761 kronor vid 9-tiden på morgonen.

Nytt för i år är "Musikhjälpen"-appen. I den kan publiken enkelt se och höra sändningen, önska sina favoritlåtar och påverka vad som händer i glasburen. (TT)