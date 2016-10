Soul-legenden William Bell spelar i Gävle Konserthus nästa år

Stax var ett av de viktigaste skivbolagen för soulmusiken tillsammans med Motown. Stax stil kallades southern soul och William Bell var precis som skivbolaget en pionjär. 1961 kom hans första singel och 1969 släpptes hans mest klassiska album "The Soul Of A Bell" med hits som "Born Under A Bad Sign" (populariserad av Homer Simpson bland annat).

Sedan sent 1970-tal har den nu 77-åriga Bell hållit sig undan rampljuset tills tidigare i år då han släppte comeback-plattan "This Is Where I Live" på återstartade Stax. Plattan har tagits emot väl och nu väntar alltså Gävle Konserthus 21 april 2017. Biljetterna släpps på fredag 14 oktober.