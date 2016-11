Stående ovationer för The Legends på konserthuset

Ungdomar tog genast den nya häftiga musiken till sina hjärtan, och det är dessa ungdomar - nu i övremedelåldern - som fick en rejäl nostalgikick när the Legends intog scenen på Konserthuset.

Hur många minnen dök inte upp när de klassiska hitsen spelades? Många artister kände sig kallade när rocken kom. De flesta kom och försvann, men några blev stjärnor på rockhimlen, och tre av de allra största gästade nu oss . Det var Elvis Presley (Henrik Åberg), Roy Orbison (JohnnyDuvert) och Jerry Lee Lewis (Jerry Carlson). De gästade oss i fjol också och gjorde då succe. Är de lika bra fortfarande?

Det var intressant att se hur programmet var komponerat. Bara Elvis gjorde över 500 inspelningar i många olika genrer: Rock, country, religiöst och inte minst ballader. Detsamma gäller för Roy Orbison. Lugna låtar passade bäst för hans fantastiska röst. Jerry Lee var av en annan sort. Han har hållt fast vid sin vildsinta stil, vilket för övrigt gällt både på och utanför scenen. Droger och skandaler har följt hans karriär. (Han är den ende av dem som paradoxalt nogfortfarande lever, 81 år gammal!). Tillsammans har de tre flera guldskivor än någon kan räkna.

Det började med Elvis och Jailhouse rock, och den entré som Elvis gjorde i Las Vegas," Also Sprach Zarathustra "av Richard Strauss, blev en pampig och effektfull start. Sedan radades hitsen upp i högt tempo. Och den fulltaliga publiken var med på noterna. Det var de mest kända låtarna som framfördes. Likheten i röster och maner har ytterligare finslipats, nu låter de mer lika originalen än tidigare. Tempot är från början högt, kanske lite för högt. Man sitter och önskar att kunna hämta andan med en lugnare låt. Efter paus lyfter det hela ett par snäpp till. Publiken är uppvärmd och den önskade omväxlingen mellan fullt ös och lugnare ballader fungerar.

Showen i år är lika bra eller tom bättre än i fjol. Jerry Carlsson är nära nog lika bra som Jerry Lee var under sina bästa år. Därtill bidrar han med humor och roliga historier om sin idol. En av många höjdpunkter var hans version av "Whole Lotta Shakin` Going On". Det svängde som bara gammal rockmusik kan göra!

Henrik Åberg har den där förmågan att lyfta en låt precis som Elvis kunde göra. Hans manér och gester är nästan identiska med Elvis egna. Höjdpunkten var en av Elvis senare låtar som han sjöng i Las Vegas, "Suspicious Minds" Standing ovation!

Johnny Duvert har lite av Roy Orbisons fantastiska röst. "Only the Lonely" och"California Blue" fick publiken att rysa.

The Legends började bra och fortsatte ännu bättre. Publiken följde med och det hela slutade med flera standing ovations. Vi frågade Jerry Carlson efteråt hur det kändes.

– Med en sån här publik känns det fantastiskt. Särskilt efter paus kände vi gensvaret från publiken upp på scenen och sånt gör att vi vill bli ännu bättre!

The Legendshar hållt på i 15 år vid det här laget. Av publikreaktionen att döma kan dom säkert showa i 15 år till.

Betyg: 5