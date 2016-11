The Cavern Beatles – tribute band när det är som bäst

The Cavern Beatles får anses som ett av de mer ansedda hyllningsbanden, de turnerar runt hela världen och har hållit på sedan början av 90-talet. Av alla band lär The Beatles ha flest hyllningsband. De anses även ha haft de första, redan på 60-talet dök det upp band som med varierande resultat spelade och var The Beatles.

Vi får under kvällen följa Beatles musik genom åren. Banden startar upp i högt tempo med tidiga klassiker som ”I want to hold your hand” och ”Please please me”. Likheten med originalet är slående. Ringo nästan står upp vid trummorna och givetvis har Paul basen åt fel håll för att ge den klassiska uppställningen! Alla killarna är från Liverpool likt Beatles och vi får höra mellansnacket på bred Liverpool-dialekt. Showen känns proffsig och genomarbetad och de klassiska låtarna avlöser varandra. Det bjuds även på lugnare låtar som när Paul ensam spelar ”Yesterday”.

Efter pausen har det blivit den psykedeliska eran och låtar från ”Sergeant Peppers lonely heart club band” får stort utrymme. Beatles-musiken har nu utvecklats med mycket olika ljud. Det är imponerande hur bandet får med allt. Alla små nyanser i låtar som ”Strawberry fields forever” finns med. Nu lyfter showen, publiken uppmanas dansa och sjunga med och dom är inte sena att lyda den uppmaningen.

Efter ännu ett klädbyte fortsätter låtvalet att följa Beatles utveckling och vi får höra låtar från "The White album" och "Abbey road". George kliver i mustasch och randiga byxor fram och kör sina fina ”Something” och ”Here comes the sun”. Bandet klappas in och extranummer blir ”Imagine” (dock ej på en vit flygel) lite oväntade men fina ”Two of us” för att till slut tona ut i en tiominutersversion av ”Hey jude”.

Showen var skickligt och ambitiöst genomförd, bland annat bytte bandet kläder fyra gånger. The fab four som ikväll alltså inte hette Paul, John, George och Ringo utan Chris, Paul, Rick och Simon är verkligen duktiga musiker. Vi bjuds på en härlig resa genom hela Beatles karriär!

The Cavern Beatles

Gävle konserthus

Betyg 4 av 5