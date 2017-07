The Hives – ett band som är lätt att älska

Det är lätt att älska the Hives, framförallt för Howlin’ Pelles utspel, han domderar, häcklar och spelar med publiken så de älskar varje sak han säger. Han får oss att klappa hårdare och jubla högre hela tiden.

När de dessutom redan i tredje låten lägger i sjätte växeln med ”Hate to say I told you so” så är resten bara en defilering. Senast de var i närheten gav jag bandet full pott för en lysande spelning på Gasklockan, men det var 4 år sedan och sen dess har de inte gjort några fler skivor utan mest varit aktuella i rättegångar om ekonomi men framförallt har de turnerat. Bandet har under sina dryga 25 år alltid varit en tajt enhet och den blir aldrig trött eller såsig.

Jag har sett bandet flera gånger tidigare så jag vet ju exakt vad jag ska få men kan ändå inte låta bli att stå där med ett jättestort leende hela kvällen, det är lika roligt varje gång att se dem, om bara fler band jobbade lika hårt som the Hives, Pelles snack och pepp gör att mer anonyma låtar ändå funkar lysande för ärligt talat är det väl bara ungefär 4 riktigt stora hits som de har men när de spelar så känns det som alla deras låtar är klockrena hits.

Pelle är inte ensam om att ge allt på scenen, brorsan Nicholaus Arson är inte mycket sämre när han flyger scenkanten fram och trummisen Chris Dangerous har nog en matchtröja svettigare än vad Johan Alcénsvar efter finalerna i våras.

Som vanligt kör de en flera minuters lång Mannequin Challenge under ”Tick Tick Bomb” som får de flesta att verkligen höja på ögonbrynen. Musikaliskt och upplevelse mässigt är det precis vad jag vill ha även om jag har hört Pelle variera sig mer men det är en petitess.

I tredje extranumret sjunger de ”My Patrolling days are over” men the Hives är knappast slut eller över. De flesta av de 7000 som var där håller nog med mig.

The Hives

Furuvik

4 stjärnor