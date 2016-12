The Hives klara för Furuvik i sommar

Fagerstabandets sångare Howlin’ Pelle Almqvist är just nu aktuell som programledare i Musikhjälpen. Deras största låtar är bland annat "Hate to Say I Told You So" och "Walk Idiot Walk".

Bandet som bildades 1993 har bland annat vunnit Grammis, P3 Guld, Regeringens musikexportpris och varit förband åt The Rolling Stones och AC/DC.

– Det finns få band i världen som har en sådan kaxig attityd och som kan leva upp till den. Jag är otroligt stolt över att kunna ställa ett av de bästa rockbanden i världen, The Hives, på vår Stora Scen den 14 juli, säger Nina Tano, vd på Furuvik, i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare är också HOV1 och D-A-D klara för spelningar i parken sommaren 2017.

