I kategorin hårdrock är Gävles grindcoregiganter Gadget nominerade för plattan "The Great Destroyer".

Mamman och pappan från Sandviken tävlar i kategorin barn.

Dessutom är Skutskärsbördiga Little Children nominerad för musikvideon till "Every Little Light", regisserad av Ted Malmros.

"Sveriges enda oberoende musikgala" Manifest avgörs den 10 februari på Nalen i Stockholm.