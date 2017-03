Ungerskt pojkband kommer till Gasklockorna för att samla in pengar till filippinska barn

Spoon 21 är en pojkbandskvartett från Budapest i Ungern. De bildades 2013 och blev kända genom talangprogrammet X-Faktor (som programmet stavas i Ungern). De har även tävlat i Ungerns motsvarighet till Melodifestivalen: A Dal. På Facebook har de över 20 000 likes och nu siktar de på att bli kända utanför Ungern. De har redan turnerat i flera europeiska storstäder som London, Paris och Berlin och spelat in låtar även på engelska. Och nu är det alltså dags för Gävle och det ideella evenemanget "Road To Unity - The Concert". Spoon 21:s representant är filippinsk-ättad och gruppen har spelat på andra liknande evenemang. När de är i Sverige ska de även träffa en producent i Stockholm, berättar Marylen Torres Olsson som arrangerar kvällen.

Behållningen från kvällen går till Filippinska barnbiståndsföreningen i Gävle, även kallat Bahay Kubo Foundation. De samlar in pengar till utsatta barn på Filippinerna.

Spelar under kvällen som börjar på lördag 19.00 gör även lokala grupperna Mondegreen, The Secondaries, Astaggad och La Campana Beats. Gävle kommun och Medborgarskolan stöder evenemanget.

Spoon 21:s hit "Deák":

