Vemodigt, rått och berörande – full pott för Jill Johnson med band på Gävle konserthus

Jag gissar att Jill Johnson fått en delvis ny beundrarskara efter tv-succén Jills veranda. Även mitt intresse väcktes. Från countrydrottning, melodifestivalfavorit och grammisbelönad dansbandssångerska till empatisk, lyssnande och duettsjungande programledare med feministisk udd kan steget tyckas långt, om man inte betänker countryns rötter i människors slitiga och långt ifrån alltid glamorösa vardag. Nu har Jill Johnson gjort som många före henne och släppt något som kan betecknas som en separationsplatta. Med den i bagaget gör hon sin första konserthusturné med bara nyskrivet material på flera år.

Jag har inte mycket koll på Jill Johnsons tidigare plattor, men den som eventuellt sett fram emot en och en halv timme lagom glättig söndagsunderhållning med mainstreamcountry fick nog anledning att ompröva sina förväntningar en aning, och mycket riktigt är publikens reaktioner lite trevande till en början. För min del infrias alla förväntningar och det med råge. Det enda jag kan klaga på är ljudet, som är väl burkigt och vasst, en alltför vanlig åkomma. Ljudtekniker, skärp er. Dessutom hade det varit kul att få uppleva denna konsert i ruffigare miljö, som stora Gasklockan. Men det blir ändå bisaker denna kväll.

Konserten inleds stämningsfullt på piano och sång med ”I Will Never Let You Know” med musikerna bakom en genomskinlig ridå som softar alla konturer. Jill Johnsons röst strömmar mot oss, mörk och fångande uttrycksfull, med den sorgsna underton som är en kvalitet som förenar många sångare av rang.

Ju längre konserten lider, desto mer övertygad blir jag av Jills rättframma, chosefria artisteri, dessutom är bandet fenomenalt samspelt och ger de vemodiga låtarna en inramning som inte sällan är naket rå med skitigt bluesiga kanter. Inte minst Göran Eriksson och Roger Gustavsson höjer stämningen med brötiga gitarrsolon. Här bjuds whiskey och tårar i ”When It Pours It Rains”, kärlek och separation (men inget krig, säger Jill) i ”Gotta Love Me More”.

Vi får också höra några låtar som är så kallade out-takes och inte rymts på någon skiva, dit hör skönt larmiga, munspelskryddade självporträttet ”I'm Living A Country Song”. Jag känner huden knottras gång på gång, ja nästan i varenda låt, men berörs ändå mest av de lugnare låtarna, som ”It's All Just In Your Mind”, en sång om livsmod och hopp från en syster till en annan, och titellåten ”For You I'll Wait” i fin duett med Göran Eriksson. Publiken får sitt lystmäte av tunggung också, som ”Could You Stay The Night”, ”Given up” och bluesen ”Love Is The Devil”. Efter massiva applåder slutar kvällen lika stämningsfullt som den började, med vackraste balladen ”The Night I Cry”.

Jill Johnson - Konserthusturnén”For you I’ll wait”

Gävle konserthus, GevaliasalenSöndag 9/10

Betyg: 5/5