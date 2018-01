Så blir konsertåret 2018

Arenakonsertsäsongen drar i gång i februari när den norske houseproducenten Kygo gästar Globen i Stockholm. Samma månad slår den karaktäristiska byggnaden även upp dörrarna för Lady Gaga och The Killers, samt ett uppbåd av kända svenska artister som tolkar David Bowie under en kväll.

Senare under året kommer de största scenerna i Sverige även att gästas av bland andra Kendrick Lamar och James Blake, Sam Smith, Metallica, Iron Maiden, Foo Fighters, Katy Perry och Guns'N'Roses.

Nya festivaler

I fjol meddelade arrangören FKP Scorpio att Bråvallafestivalen gör ett uppehåll 2018. Samtidigt lanseras ett flertal nya festivaler, där det hittills största utropstecknet är Statement, en festival enbart för dem som inte identifierar sig som cis-män. Initiativtagare är komikern Emma Knyckare och tvådagarsfestivalen äger rum i månadsskiftet augusti-september på Bananpiren i Göteborg. Statements program presenteras senare under året.

Andra nya satsningar är den ambulerande endagsfestivalen Queens of Pop, med enbart kvinnliga artister, som Zara Larsson, Icona Pop och Molly Sandén, och Göteborgsbandet In Flames festival Borgholm brinner.

40-årsjubilarer

Kalkstensbrottet i Dalhalla lockar i år besökare med framför allt Björk och Nick Cave and the Bad Seeds, och för den som inte kan få nog av de grå tinningarnas charm finns det hela 21 tillfällen att se Nationalteaterns Rockorkester som firar 40-årsjubileum.

Möjliga gomrensare före och efter ovanstående är bland andra Fever Ray, First Aid Kit, The Radio Dept, Vasas Flora och Fauna, Nils Frahm och Alex Cameron som alla turnerar under året.