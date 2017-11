Så bra är de lokala ölsorterna – vi har testat samtliga sorter av Hopsie Daisy, Geflebockens, Jädraöl och Bastubryggeriet

"Ta och lyssna till skrôlet, det skummar utav ölet". Lite så som i den gamla Göteborgsvisan var stämningen i nya tidningshuset där Gefle Dagblad håller till under vårt stora lokala öltest. I Gävle har hela tre mikrobryggerier etablerat sig under det senaste året: Hopsie Daisy, GefleBockens och Bastubryggeriet. De kompletterar eller utmanar Jädraöl som flyttade till Näringen i Gävle från Jädraås 2016 och är äldst i skaran med sin etablering 2011.

TV: Panelmedlemmen, kocken och hemmabryggaren Stefan "Knutte" Larsson kommenterar varför Hopsie Daisys "The Spark" vann

Öl av alla de sorter har ökat i popularitet under 10-talet. Utbudet är ett helt annat i Gävle än vad det var för bara några år sedan. Nu har de lokala ölsorterna blivit så många att vi bestämde oss för att testa dem grundligt. I vårt test gick en panel om åtta personer i genom de 25 ölsorter som finns att tillgå på Systembolagen i Gävle samt Bastubryggeriets två sorter som finns på CC-Puben och Gefle Gourmetservice i stan. Maxpoäng per person var 5 och därmed 40 per öl. Se hela resultatet och hur testet gick till nedan. Vinnare blev Hopsie Daisys The Spark. Egentligen delar den förstaplats poängmässigt med Bastubryggeriets Summer Ale. Dock avgjorde panelen att den var mest prisvärd och den fick också den enda enskilda fempoängaren i hela provningen.

Resultatet i fallande skala där maxpoäng är 40 (8 paneldeltagare fick sätta 0-5 i betyg = max 40)

1. Hopsie Daisy - The Spark, Session IPA, 4,6 %, 21,90 kronor. Poäng: 30,5. Enda femman i testet.

Kommentarer: "Klass-ale i det lilla". "Hjärta". "Humlig, bett i smaken, guldgul". "Beska, men lagom". "Mycket prisvärd!". "Amarillo".

2. Bastubryggeriet - Summer Ale, ale av oklar exakt art, troligen IPA, 5,5% (säljs endast på krogen, i Gävle på CC-Puben och Gefle Gourmetservice). Poäng: 30,5

Kommentar: "Knäckigt, blommor". "Frisk humle". "Mycket behaglig beska". "Grapefrukt, honung, parfym, mmm, mumsig". "Luktar surstrumpa/nysvettad, mycket kolsyra, smakar sött och gott, mörkguld". "Fotsvett, citrus, IPA?".

3. Jädraöl - Vinterlager, mellanmörk lager, 4,5 %, 28,60 kronor. Poäng: 28,5

Kommentarer: "Vörtbröd, skog, god". "Godast i segmentet". "Luktar skog, smakar rök. Gott!". "Härlig doft och beska". "Bärnstensfärgad, inget skum, smakar rostat. Bör serveras kall". "Sågspån, lite rostade, doftar gott". "Luktar trä, fin färg". "Prisvärdast i segmentet". "Visst svettinslag".

4. Geflebockens - The Rise And Fall Of The Burning Bock, APA, 5, 5 %, 29,70 kronor. Poäng: 27,5.

Kommentarer: "Balanserad". "Något metallisk". "Som att slicka på en lyktstople". "Burkig, smakar balanserat och gott, ljust gul, lite syrlig". "Mycket bra".

5. Hopsie Daisy - Stout Out Loud, Imperial/Dubbel IPA, 9 %, 39,90 kronor. Poäng: 27,5

Kommentarer: "Chark, kotte". "Hjärta". "Cola-färg, luktar rök med choklad". "Rök-tjossan".

6. Hopsie Daisy - A Little Umph DIPA, Imperial/Dubbel IPA, 8,5 %, 32,90 kronor. Poäng: 27

Kommentarer: "Gott, starkt, beskt". "Bra beska". "Prisvärd!". "Belgosmak, plommon, söt, maltig, lite humle". "Elegant".

7. Geflebockens - The Burned Bock, Imperial porter och stout, 7,5 %, 34,90 kronor. Poäng: 26,5

Kommentarer: "För mycket Calippo tillsammans med något ur pappas barskåp". "Söt stout, chokladig". "Rökigare än den andra stouten".

8. Bastubryggeriet - Premium Stout, 8 %, (säljs i Gävle endast på CC-Puben och Gefle Gourmetservice), Poäng: 26,5

Kommentarer: "Söt vört, must, lång fin smak". "Kaffe, choklad, smakar sött, väldigt mörk". "För söt, men fin".

9. Geflebockens - Ruby Bock, Imperial/Dubbel IPA, 8,5 %, 39,20 kronor. Poäng: 25

Kommentarer: "Knäck, bröd". "Låg kolsyra, trevlig smak". "Söt, knäck". "God balans".

10. Geflebockens - I'll Be Bock-Not! Grapeful Blood, Session IPA, 5 %, 29,90 kronor. Poäng: 24,5

Kommentarer: "Blomma, diskmedel". "Stark bismak". "Gott". "Luktar ingefära, ljusgul, smakar ingefära". "Säkert kort". "Feg, men god".

11. Jädraöl - The Chairman's Dubbel Integrated Chinese IPA, 6,8 %, 28,80 kronor. Poäng: 23

Kommentarer: "Kakaotoner. Liten beska". "Publik, average men god". "Besk, bitter". "Blek smak, ingen eftersmak, bärnsten". "Underbar sötma".

12. Hopsie Daisy - No More Excuses IPA, IPA, 6,7 %, 28,90 kronor. Poäng: 23

Kommentarer: "Stark, metall". "Jag tyckte den var godare när jag visste vad det var". "Smakrik, humlig, funkar till allt". "Kola, bitter". "Beska, matöl".

13. Geflebockens - Bock: I'm Still Standing, IPA, 6,5 %, 34,70 kronor. Poäng: 22

Kommentarer: "Blommig. Omklädningsrum". "Snygg beska". "Nektarinfruktig och lätt mesig doft. Söt smak". "Spritig".

14. Hopsie Daisy - My Heart On A Plate APA, APA, 5,6 %, 24,90 kronor. Poäng: 21

Kommentarer: "Söt smörkola". "Luktar rosor, smakar syrligt, ok". "Kolaknäck". "Bismak av folköl".

15. Geflebockens - Tack O Bock Classic Pilsner, pilsner, tjeckisk stil, 5 %, 24,80 kronor. Poäng: 20

Kommentarer: "Väldigt lätt, inte helt oäven". "Väldigt Tipsextra". "Svenssonlager". "Smakar mer än den doftar". "Lite blek i smaken, men ändå lite besk i eftersmaken". "Klen smak, inget skum, lättsam". "För lite beska".

16. Jädraöl - Oktoberfest, ljus lager, 5 %, 24,90 kronor. Poäng: 18

Kommentarer: "Surkål, nja". "Ännu en surkål". "Inget skum, guldig, luktar lite plastigt". "Doftar illa, men smakar hyggligt". "Hemsk doft".

17. Jädraöl - IPA, IPA, 6,5 %, 27,70 kronor. Poäng: 18

Kommentarer: "Blask". "Kanske tam, men gör allt okej i från sig". "Halmgul, lite tvålig". "Tunn".

18. Jädraöl - Vetefan, veteöl, witbier, 5 %, 23,80 kronor. Poäng: 17

Kommentarer: "Syrligt vete". "God syra". "Mycket syra, äej". "Vete, smaklös citrus". "Luktar kattlåda, syrlig smak". Tunn, frisk". "Doftar ljuvligt, men är för syrlig i smaken".

19. Jädraöl - Session APA, ale, 4,9%, 28,80 kronor. Poäng: 16,5

Kommentarer: "Fatlagrat? Choklad. Blaskig". "Metall. Innis & Gunn-känsla". "Surkål igen". "Plommondoft, mörkgul, syrlig". "Sura suckar". "Kvalmig, gammal frukt, men okej".

20. Jädraöl (Jädraås bryggeri står på just denna flaska): Sellskapsöl, ale - brittisk-amerikansk stil, 6,8 %, 28,40 kronor. Poäng: 16,5

Kommentarer: "Choklad, hyfsad beska". "Luktar choklad, smakar choklad". "Kola, bränd, besk". "Luktar burkgrönsaker och malt, karamell och plommon. Bärnstensfärgad. Kraftfull smak". "Beskbitter brygd". "Luktar dålig raki. Smakar desto bättre".

21. Jädraöl - Tourne Sorbe, syrlig öl, 5,6 %, 29:90 kronor. Poäng: 16

Kommentarer: "Grapefrukt". "Fegar ur, men missar inte målet". "Syrlig, surast i segmentet". "Luktar burkgrönsaker, smakar inte jättemycket, apelsinskal, lite halmgul". "Citrus, drar i munnen, smakar inte öl". "Bra då jag gillar syra".

22. Jädraöl - Gävle Lager, ljuslager, modern stil, 5 %, 24,70 kronor. Poäng: 14,5

Kommentarer: "Syrlig". "Bottendy i försurad insjö". "Smakar surt/citrus, passar nog till fisk, inget skum, guldig". "Smaken försvinner fort, men inte fort nog". "Syrlig citrus, noll skum". "Metallisk".

23. Jädraöl - Trädgårdspilsner, pilsner - tjeckisk stil, 5 %, 23,80 kronor. Poäng: 14

Kommentarer: "Luktar disktrasa, grumlig, syrlig". "Surkål". "Doftar lite surkål och burkmajs, smakar syrligt". "Kloakprutt, nja?". "Medianpils, ganska ointressant". "Kvalmig".

24. Jädraöl - Hallonchoco, ale, 5,6%, 28,70 kronor. Poäng: 11,5

Kommentarer: "Inte-öl". "Som om man tappat lösgodiset i en öl, som stått över natten". "Parfymig, metall, smakar öl med inslag av parfym". "Doft av dagsvåt blomma. Öl eller cider?". "Luktar julmust. Söt, mörkröd nyans. Smakar järn/julmust, inget skum". "Parfymerat hallon. Barnalvedon i tuggtablett, urk!". "Syrligt hallon". "Nej".

25. Jädraöl - Bocken brinner, varierad stil, 4,5 %, 29,60 kronor. Poäng: 11

"Som en ubåt i en Lagavaulin. Obegriplig". "Smakar rökt kattlåda, fast vattnigare". "Rökare, rökt öl, ej prisvärd". "Luktar rökigt, smakar sött, ingen eftersmak, bärnsten". "Doftar hemskt och smakar inte bättre". "FRUKTANSVÄRD". "HÄLL UT!".

Topplistan per bryggeri (40 är maxpoäng)

Bastubryggeriet– 2 sorter med 28,5 i snitt

HopsieDaisy – 5 sorter – 25,8 poäng i snitt

Geflebockens– 6 sorter - 24,25 i snitt

Jädraöl –12 sorter - 17,04 poäng i snitt.

...

Så gick testet till:

* Gjordes i halvblind form. Vår panel bestående av åtta personer serverades öl inom fem segment. Det enda de visste innan provningen var vilka fyra lokala bryggerier som skulle testas. Det första segmentet provades ljus lager, pilsner och mellanmörk lager. Det andra: en "gott och blandat-påse" med övriga typer av ale, veteöl och syrlig öl. Det tredje: session IPA och APA. Det fjärde: IPA och dubbel-IPA/imperial IPA. Det femte: stout.

* Panelen satte poäng 0-5 med möjligheten att få in 0,5-decimaler (till exempel 2,5 som ansågs som godkänt). Kontinuerligt under provningen diskuterades doft, smak med mera, men inga enskilda poäng på dessa faktorer sattes.

* Efter varje "segment" då panelen satt sina poäng presenterades flaskorna och priserna av servitören. Panelen fick därefter diskutera prisvärdheten. I de fall då sorter fått samma poäng har den sort som ansågs mest prisvärd eller fått enskilt separat högst poäng erhållit den övre placeringen.

* Renodlade jul- och påsköl valdes bort, då vi bestämde att dessa bör bedömas var för sig på grund av sin säsongsbetonade och särskilda särart.

* Samtliga öler finns på de tre Systembolagen i Gävle kommun. Vissa av dem måste beställas, så planerar du att göra en provning av exempelvis de tio översta, rekommenderar vi dig att beställa först. Undantaget är de två sorterna från Bastubryggeriet som endast finns på CC-Puben och Gefle Gourmetservice. Därmed finns ingen jämförelse enligt Systembolaget prissättning att rätta sig efter heller.

* Notera att exempelvis Hopsie Daisys Stout Of Loud klassas som en dubbel/imperial IPA av Systembolaget och inte en stout trots sitt namn.

Panelen

* Magnus Lundquist (agendachef på Gefle Dagblad, smakfantast)

* Karin Johansson (sportreporter på Gefle Dagblad och Arbetarbladet, jobbat som bartender så sent som i år)

* Magnus Hägerborn (också på sporten på Gefle Dagblad och Arbetarbladet, ölintresserad)

* Anna Gullberg (chefredaktör, Gefle Dagblad, ölintresserad)

* Cecilia Jennehag (aktiv i Gefle Ölsellskap och Gävle Hembryggarförening, brygger sitt egna öl)

* Anna Hellqvist (medlem i Gefle Ölsellskap och nybliven hemmabryggare)

* Christofer Ohlsson (driver podcasten Vi syns vid Fnasket!, ölintresserad)

* Stefan "Knutte" Larsson (kock på Verovin i Gävle, vinintresserad och brygger eget öl hemma)

Exempel på enskilda lokala ölsorter vi inte testat här:

* Hopsie Daisys specialöl för Gefle Hårdrocksklubb som såldes under 5-årsjubiléet i Stora Gasklockan 4 november.

* Jädraöls Veranda IPA i samarbete med Elite Grand Hotel Gävle som bara finns där.

* Gourmet Blå Lager som finns på Gävle Konserthus.

* Jädraöls speciallager för Gefle Skivmässa i april 2017 på Gasklockorna.

* Friggin BBQ:s lager som lanserades under året på Bishops Arms.

* Matildas lager som finns på restaurangen med samma namn i Gävle.