Så var Rock of 80's i Göransson Arena

BILDSPEL: GD vimlade på Rock of 80's i Sandviken – "Bäst är de glammiga höga tonerna"

De som medverkade var musikalstjärnor som Peter Johansson (We will rock you, Champions of rock) och Bruno Mitsogiannis (We will rock you och Rock of Ages), sångerskan Jessica Andersson, komikern Per Andersson (Rock of Ages, Digiloo, Grotesco), hårdrockarna Joakim Cans (Hammerfall) och Thomas Vikström (Therion, Candlemass) samt, sist men inte minst, rocklegendaren Kee Marcello från Europe.

Lokalen var uppdukad med en väldoftande buffé och förväntansfyllda gäster som var här för att minnas tillbaka till 80-talet. Det blev mycket poserande, tajta byxor och hårsvall.

Låtlistan, för att nämna några hits, bestod av Journeys ”Don´t stop believin’”, Starships ”We built this city”, Whitesnakes ”Here I go again”, REO Speedwagons ”Can´t fight this feeling” och Foreigners ”I want to know what love is”.

Publiken stod upp och visade sin hängivenhet i en fullsatt arena, och merparten var nog 20-25 år när det begavs sig. Men en hel del yngre, födda på 90-talet, hade letat sig till Sandviken och Göransson Arena. Men även några som jag pratade med sa: ”Vi önskar vi var född på 80-talet”.

En trevlig kväll för alla som älskar 80-talshårdrocken. Den starka och långlivade kärleken till 80-talet och dess musik illustreras bäst med ett citat av David Lee Roth, sångare i Van Halen som 2004 sade: ”När jag dör, strö då min aska över åttiotalet.”