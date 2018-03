Swedish House Mafia återförenades i natt

Spelningen skedde på festivalen Ultra i Miami, där ryktena om en återförening hade nått publiken.

Förväntningarna var höga när det var dags för trion att komma upp på scenen. Allt blev svart, med undantag av korta ögonblick av stark strålkastarbelysning. Stämningen byggdes upp, precis som publikens jubel.

När musiken drog igång med full kraft kunde de tre silhuetterna anas i mitten av scenen.

"Var dags"

Att den svenska dj-trojkan Axwell, Steve Angello och Sebastian Ingrosso valde att återförenas på just festivalen Ultra är inte helt oväntat. Det var där Swedish House Mafia gjorde sitt sista framträdande ihop för fem år sedan. Därefter har de fortsatt sina solokarriärer.

I ett pressmeddelande svarar trion på frågan om varför de valt att göra det här just nu: "Det var dags...".

Miamifestivalen Ultra arrangeras för tjugonde året i rad och trions hemliga återförening blev jubileets storslagna final. Rykten om spelningen har florerat en tid och fans som inte skulle gå på Ultra fick trösta sig med att konserten direktsändes på festivalens hemsida.

Två album

Swedish House Mafia bildades 2008 och fick en stor internationell hit med sin debutsingel "One (Your name)" som kom 2010. Både "Save the World" från 2012 och "Don’t you worry child" som släpptes året därpå Grammynominerades i kategorin för bästa dansinspelning.

Det blev ingen Grammy men väl en rad andra priser - 2011 fick de ta emot svenska Musikexportpriset, 2012 och 2013 prisades de på Grammisgalan och P3 Guld utsåg dem till vinnare i kategorin Årets dans på galan 2013. De har släppt två album: "Until one" (2010) och "Until now" ("2012).