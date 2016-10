Adrian Andersson, 10, från Bomhus är första Gävlehopp ut i SVT:s Minimello på fredag

Förväntan råder i lägenheten vid Bomhus Centrum där Adrian Andersson, 10, bor med mamma Melanie, pappa, sladdissyskonen Armin, snart två och Amayhla, fem månader. Barnkanalen står på i vardagsrummet där en trailer rullar för fredagens händelse. Vi träffas tre dagar innan Minimello drar i gång med höstens säsong. Adrian har skapat artisten Alex Kungen med en toarulle som grund. Sedan har teamet bakom Minimello skrivit en rocklåt till honom som heter "Lajkad hela dan". Den framförs av Daniel Norberg.

– Jag hade sett Minimello ganska länge och så hörde jag att de skulle komma till stan och gjorde en gubbe. Jag var glad att jag hade gjort gubben och lämnat den. Den gick vidare och jag blev jätteglad. Man får vara kreativ och det är kul. Det är ännu roligare om jag vinner, säger Adrian.

Allt började den 27 februari i år när Minimello besökte Gävle i samband med Melodifestivalens fjärde deltävling. Adrian stod i kö i över två timmar med tusentals andra barn för att få lämna över sitt bidrag inne på Åhléns-husets övervåning, där Bollibompadraken dansade. Till sist kom han fram till Minimellos programledare Ylva Hällén och fick lämna över sitt bidrag som även förevigades i en selfie med Ylva och honom. Autograf blev det givetvis också från Ylva som sitter på pojkrummets vägg.

För runt två veckor sedan ringde produktionen och berättade att Adrian var antagen bland alla tusentals bidrag som skickas in. Sedan starten 2009 har 50 000 toarullsartister skickats in till Minimello-redaktionen som även fick in 7,2 miljoner röster förra säsongen.

– Han vart ju superlycklig. Adrian älskar att pyssla, göra pärlpattor och figurer, berättar mamma Melanie varpå Adrian fyller i att han gillar att rita och vika papper också.

– Han kan sitta i flera timmar för att pysslet ska bli perfekt. Redan när han var två lade han pussel, fortsätter Melanie.

Till saken hör att Adrians mobil och surfplatta varit trasiga ett tag, fast det hände efter han lämnade in figuren. Han är alltså inte helt analog om någon trodde det, utan kan uppskatta båda sysselsättningarna.

"Lajkad hela dan" har Adrian inte hört än, utan det är på fredag 18.45 som han får se den framföras av sin figur. Låten kommer sedan ligga ute på Spotify, SVT:s hemsida med mera. Alex har självklart sagt åt kompisarna på Sjöängsskolan, årskurs 4, att rösta på hans bidrag.

I varje program tävlar fyra låtar mot varandra. Från fyra deltävlingar går dessa sedan vidare, via en andra chansen, till final. Av 16 bidrag kommer tre från Gävle. Förutom Adrian tävlar Konrad Stjernström från Gävle 28 oktober med Björn & Walle och Emil Hemlin från Valbo med Electric Emil 4 november (sjungs av Mia Karlsson, tidigare i Crucified Barbara). Vinnaren får en pokal. Det går att rösta via Minimellos hemsida.

Minimello

Visas på Barnkanalen fredagar 18.45 med start 14 oktober. Gävlebidragen ser du 14 oktober (Adrian Andersson), 29 oktober (Konrad Stjernström) och 4 november (Emil Hemlin). I varje deltävling tävlar fyra bidrag. Tre av 16 kommer alltså från Gävle.