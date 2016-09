Zeanas karaokekritik mot "Idol": "Det är liksom karaoke rakt av"

Låtarna i fredagsfinalen

Greg Curtis, 30, Göteborg: "Jealous" (Nick Jonas)

Nicole Touma, 21, Skövde: "Don't let me down" (The Chainsmokers)

Zeana Muratovic, 23, Göteborg: "No" (Meghan Trainor)

Oskar Häggström, 17, Sundsvall: "Perfect" (One Direction)

Feliks Parik, 17, Tyresö: "Perfect strangers" (Jonas Blue)

Rebecka Karlsson, 16, Ekeby: "This one's for you" (David Guetta och Zara Larsson)

Jesper Petersson, 27, Piteå: "Hymn for the weekend" (Coldplay)

Renaida Braun, 19, Nyköping: "Blow your mind" (Dua Lipa)

Liam Cacatian, 19, Göteborg: "Cool me down" (Margaret)

Cameron Jai, 16, Kristianstad: "Cold water" (Justin Bieber)

Charlie Grönvall, 26, Stockholm: "Just like fire" (Pink)

Adrian Jonasson, 16, Göteborg: "One dance" (Drake)