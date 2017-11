30 år sedan lokala kultplattan "Girls & Boys - Helge's 87" släpptes – se de unika musikvideorna från fritidsgården i Andersberg

Uppemot 200 ungdomar deltog i rockskolan Helges i Andersbergs centrum omkring 1987. Med stöd av Gävle kommuns kultur- och fritidsförvaltning släpptes samlingsskivan "Girls & Boys - Helges 87" det året. Som producent stod Claes Olson, då i 30-årsåldern, som även medverkar som trummis på flera av inspelningarna med ungdomarna från nio år och uppåt i tonåren. Han proddade tillsammans med PF Commando-medlemmen Rickard Sandberg, som nu heter Rickard Solstierna och bor i Berlin.

TV: "Girls & Boys - Helge's 87 - The Movie" av Tony Wahlund - se fullständig låtordning längst ner i artikeln

Tillräckligt lång tid har gått för att "Girls & Boys" ska anses vara kult. En skiva som innehåller hårdrock som samlare trånar efter (läs: Red 'N' Black Viper) blandat med vad som skulle kunna klassas som avantgardistisk sunkadelica eller bara skämtmusik (läs exempelvis: Secret Metal - "The Cop"). 13 december har Claes Olson planerat att släppa samlingen digitalt på plattformar som Spotify. 15 december är tanken att det ska bli releaefest för återutgivningen med medverkande Niklas Bergström som arrangör. Exakt var festen kommer hållas är oklart i skrivande stund.

Om skivan är ett fantastiskt lokalt musikdokument över ungdomlig skaparglädje, är musikvideorna ännu mer iögonfallande för nostalgifans överlag. Bakom "Girls & Boys - The Movie" stod Tony Wahlund, som inte har kvar ett exemplar av vhs-kassetten när GD kontaktar honom. Han hänvisar till Lars Hall, föreståndare på Helges och Johan Jämtberg på Helges Sångstudio, som tog över musikverksamheten efter Claes Olson tidigt 90-tal. Och där får vi napp. Det finns en rätt så rasslig kopia av vhs-kassetten kvar inne i ett förråd på Helges vilken GD tar in för digitalisering. Claes Olson, som har den andra kända kopian, berättar att artister som Sator, Kayo, Papa Dee, Titiyo och Creeps alltid krävde att se filmen när det var efterfester i slutet på 80-talet.

Filmens regissör Tony Wahlund började på Helges som fritidsledare omkring 1984 och minns 80-talet i Andersberg med värme. Han jobbar än i dag i stadsdelen på Andersbergsskolan, även om han inte bor kvar. Då bodde omkring 4 000 människor i stadsdelen mot dagens 6 000. Det var fullt med ungar i radhusen och lägenheterna. Barnfamiljerna var många. Ett vanligt fredagsdisco kunde locka 300 ungdomar. Stadsdelen hade byggts bara ett decennium tidigare och Andersberg var en populärt att flytta till. Helt unikt är att så gott som nästan alla uppemot hundra ungdomar på skivan också är från Andersberg. Mer lokalt än så blir det inte. Och frågan är om det gjorts något liknande i Sverige. Eller som det medföljande informationsbladet utropar: "Den här skivan är världsrekord".

– Det var ett solskenskapitel i Andersbergs historia. Tyvärr är det inte heller alla som hängde på gården som lever i dag. Säkert 30-40 stycken har dött i förtid. Det finns de som har knarkat ihjäl sig, tagit självmord och kört ihjäl sig. Men jag tror att fler hade hamnat snett om inte gården fanns. Gården var livsnödvändig. Det hände jättemycket på Helges vid den här tiden. Och det fanns resurser på ett annat sätt än i dag. Musiken var ett fundament, men det hände mycket annat också. "Girls & Boys" är bara en del av allt som hände på Helges då. Med små medel kunde man göra saker som fick stora resultat. Det kanske är något för politikerna att tänka på i dag, säger Tony Wahlund.

– De anställde Claes Olson för musikdelen omkring 1984 och efter det började allt ta fart. Alla ungar fick komma in utan att kunna någonting. Pang bara - väldigt organiskt växte allt fram. Musikverksamheten blev väldigt populär. Ungdomarna fattade att man kan göra det själv, utan att någon berättar för dig. Fantastiskt ju.

Att det blev Tony Wahlund som fick göra filmen minns han som en ren slump.

– Hela musikprojektet kulminerade i och med skivan. Jag jobbade där och slumpen gjorde väl att den som ville och kunde fick göra filmen. Jag var inte så involverad i musiken annars, utan fick stå för videoarbetet. Jag var Ingmar Bergman på Helges om man säger så, haha.

De inledande scenerna är vintervyer från Gävle som torde ha spelats in tidigt 1987. Musikvideorna däremot är gjorda sommaren 1987 som Tony Wahlund minns.

– Jag använde en tvåkilos-best till Sony-videokamera med videokassett i. Och en bergsprängare med låtarna som banden fick agera till. De kunde det här utantill. Alla moves var inövade redan. Idéerna till videorna fick jag av vilka karaktärer barnen var. Jag spånade fram idéer, typ "här skulle vara kul om ni stod" och så sa de oftast "javisst".

Till musikvideorna har Hollywoodfilmer som anknyter till låtarnas texter klippts in, till exempel "Polisskolan". Material synbart taget från vhs-kassetter. Det var Claes Olson och Rickard Sandberg som klippte in dessa sekvenser.

– Vi hyrde säkert 20 vhs-filmer på Biljardhallen, det som är Interpool i dag. Inget av materialet är clearat såklart, säger Claes Olson.

Filmen spreds inte i fysiska kopior.

– Vi hade ju dock många offentliga uppspelningar av filmen på gården som var populära. Det var aldrig aktuellt att göra kopior av filmen då väl långtifrån alla ungdomar i Andersberg ens hade en vhs-spelare då, säger Tony Wahlund.

Det är endast fyra av femton grupper på kassetten som inte fick en musikvideo om vi räknar med Wilderness låt som spelas i introt: Mix Music, Candy Girls, Teffenet och Ozark.

– Det kan ha varit för att de inte ville eller kunde eller att det inte hanns med. Det tog oftast en dag att göra en hel musikvideo. Sen skulle jag få med alla samtidigt vilket inte alltid gick. "Han är på träning" kunde jag få till svar till exempel.

Vilken video är du mest nöjd med?

– Manitou var ju väldigt roliga. Lite småstruliga tvillingbrorsor. Jag kunde säga "stå på huvudet" och då sa de "jajamänsan". Det fanns inga hämningar där.

Filmen spelades huvudsakligen in på Helges och området runtomkring. Toaletterna, lekplatsen och discorummet (samma som i dag fast det är något ombyggt) är exempel. Någon video gjordes i en skidbacke.

1989 gjordes en uppföljare till lp:n - kassetten "More Girls Than Boys", som verkar vara extremt svårhittad. De GD pratar med minns att den släpptes, men vet inte var de har den. Två medlemmar ur Pink Babycats släppte sedan tolvan "Vår värld" 1990 med den efterföljande konstellationen under namnet Caroline Says. Den första maxisingeln släppt av ett Gävleband borträknat Di Leva enligt Claes Olson, som lämnade Gävle kort därefter. Efterföljande Johan Jämtberg drog i det som tre år senare skulle bli en slags uppföljare till "Girls & Boys". 1993 släpptes samlingen "Absolute Helges" på cd vilket ledde till ett stämningshot från Eva Records som inte gillade den uppenbara stölden av deras Absolute Music-logotyp. 2002 gjordes även samlingsskivan "Best Of Helges", likaså den på skivbolaget med det extremt fyndiga namnet Andrew Mountain Records. I dag drivs Helges just som en sångstudio. Det var omkring när "Best Of Helges" släpptes som det sista rockbandet (Häxprocess) spelade in på gården. Jämtberg berättar att transformationen mot att satsa mer på pop var en konsekvens av att kommunen hotade att lägga ner fritidsgården. Det har även släppts några enskilda släpp på Andrew Mountain Records som Jämtbergs projekt Camera Lenzzz år 1993, vilket enligt texthäftet möjliggjordes med hjälp av Gefle Dagblad.

Den låten som levt vidare mest på "Girls & Boys" menar Claes Olson är hardcorepunkbandet Dross med låten "Radioaktiv". Claes Olson berättar att klassiska punkbolaget Birdnest ville ge ut låten på nytt under 90-talet. De har även en aktiv facebooksida.

...

Det hände med ungdomarna på "Girls & Boys - Helges 87" - ett urval

Thomas Jackson - bas och körsång på Galaxy - "Se på mig"

Har under många år jobbat med kulturprogram på SVT som Kobra. Var senare med i bandet Cikada. I likaledes Gävlebördiga Zielinski var Gabriel Carlbaum med som spelar sjunger och spelar gitarr samt keyboard på Teffenets låt "Letar". Carlbaum skrev även "Radioaktiv" med Dross på "Girls & Boys".

Ralph Benton - bas på Teffenet - "Letar"

Senare känd som trombonist i band som Kadesch Kadeng och Liondub.

Ulf "Rockis" Ivarsson - sessionbas på TB Lines "Don't Listen

I dag är han känd som nära musikalisk partner med Thåström, producent av Gävlebandet Solens senaste album med mera. Helt klart en av de viktigaste i musiksverige från Gävle, enligt många.

Spellista med alla låtar från "Girls & Boys - Helge's 87" som vi kunnat hitta på Youtube (skivan är även planerad att få en officiellt digital release i december)

Röster från de som var med på "Girls & Boys"

Victoria Sandqvist, trummor på Hereins - "Once Upon A Time"

"Det var så himla spännande att få vara med på en skiva. Jag kände mig supercool. Låten handlade om ett hus där det spökade (men vi var inte rädda). Det gjordes också en video till låten där Rickard Sandberg fick agera Frankenstein. Minns hur vi skrattade när han gick runt oss alla i bandet och försökte skrämmas".

Joacim Backman - Gitarr på Red 'N' Black Viper - "Nighttime (City Lights, Burnin' Bright)" och Manitou - "Tribal War"

Har spelat och jobbat med Patrik Isaksson, Lena Philipsson, Carola, Andreas Jonsson, Martin Stenmarck, Linda Bengtzing och Diggiloo-bandet. Producerade Sarah Dawn Finers album "Moving On". Just nu aktuell i bandet bakom Vintergalan, som kommer till Sandviken i december. Där jobbar han med barndomsidolen Jerry Williams bland andra. Jocke växte upp i Luleå, Piteå och Skellefteå och flyttade till Gävle när han skulle börja åttan.

– Det första som hände var att någon hade skrivit "Gällivare phone home" på mitt skåp. Jag trodde jag skulle bli ett mobboffer men tack vare att jag fick komma med i tvillingbrorsorna Roy och Morgan Nivas band Manitou fick jag skydd. Jag fick provspela något Yngwie Malmsteen-lick på en akustisk gitarr och då var saken klar: "Du ska vara med i vårt band". De räddade mitt liv kan man säga. Tyvärr räddade de inte sina egna, båda dog i överdoser inom loppet av ett halvår omkring millennieskiftet. Det var rätt stökigt i Andersberg kring den här tiden. Men det fina var att Lars Hall var väldigt tydlig med att våld, droger och alkohol inte var accepterat inne på gården. Han var otroligt rak och grymt bra. Jag var ganska naiv och fattade nog aldrig att folk knarkade och söp.

Red 'N' Black Vipers låt kan sägas ha högst professionell hitfaktor på "Girls & Boys". Han minns inte att de fick någon uppmärksamhet utanför Gävle eller ens gjorde något gig. Red 'N' Black Viper lades ner något år efter "Girls & Boys". Jocke minns inte hur gruppens låt gick när GD ringer honom 30 år senare. Han har dock minnen av inspelningarna av musikvideorna.

– Jag tror faktiskt det var vi i Manitou som ville att journalfilmer skulle klippas in i videon.

Hur fick ni till Iron Maiden-soundet à "Somewhere In Time" på gitarrerna?

– Inne på Ross Recording hade de en apparat: Rockman, som jag tror alla banden använde. En analog gitarrförstärkarsimulator som spelade upp ett distat sound med chorus. Alla vi suktade efter att ha en sån, men kunde bara drömma om det eftersom den kostade flera tusen kronor.

På Helges var det ständiga diskussionsämnet vem som var bäst gitarrist av Jocke och Steven (Kautzky) Anderson.

– Många tyckte att vi skulle battla, vilket jag tyckte var lite jobbigt. Steven var av naturen mer självsäker och kaxig, men sen har jag lärt mig att han är en nallebjörn. Faktum var att jag var på gitarrlektion hos honom när han kom tillbaka från USA under den här tiden. Efter lektionen sa han: "jag har nog inte så mycket att lära dig". Vi kom överens om att vi stod i samma lag. Det som skiljer oss åt annars tror jag är att Steven alltid har vågat gå den smalare vägen. Min stil blev mer att jag kan kompa vem som helst.

Jocke Backman flyttade till Uppsala för att gå musiklinjen på gymnasiet där. Han arbetade även som fritidsledare senare på Helges, innan flytten gick till Stockholm 1994. Nu bor han i Örebro.

Vad har Helges betytt för din musikkarriär?

– Helges har varit ofantligt viktigt både för mig och många andra som jag förstår. Framför allt i att gården fick i gång mitt intresse för musik på allvar och att jag fick chansen att spela mycket. Det var en tillåtande miljö där vi fick låna lokalerna så gott som när vi ville. Personalen litade på oss och det var högt i tak. Sen var min roll som musikledare på Helges nyttig för mig. Jag fick chansen att utvecklas som människa. Även Johan Jämtberg har gjort mycket för mig i att han tog med mig i sina projekt och banade väg för att få erfarenhet.

Joakim Horn - sång, bas, keyboards, låtskrivare till Red 'N' Black Viper - "Nighttime (City Lights, Burnin' Bright)"

Vann Gasta Rookie Challenge 2017 och uppträdde så sent som i november på Gasta. Har fortsatt med musik på hobbynivå. Minns inte att gruppen spelade in något mer än just denna låt.

– Låten har jag tydliga minnen av och skulle kunna spela den här och nu. Men jag har faktiskt inte sett musikvideon någonsin. Jag minns att Jocke Backman var i fjällen och fick spela in sin scen efter oss andra. Vi tog bandnamnet från någon teckning av en orm och skulle först heta bara Viper men blev rådda att byta då det redan fanns ett Viper. Texten till låten är bara nonsens och det var samma story där, det fanns en låt som hette "Nighttime", så då fick vi lägga till "City Lights, Burnin' Bright" inom parantes.

Steven Kautzky Andersson (då Steven B. Anderson), gitarr på Wilderness - "The End Of Mystery"

Internationellt erkänd gitarrist aktiv med Electric Religions som huvudprojekt i dag. Grammisnominerad som soloartist med albumet "Gipsy Power" släppt 1994 i "årets instrumental". Hyllad i amerikanska tidningen Guitar Player.

”Det kändes stort. Ett skede i ens liv som mycket handlade om att bygga upp sin identitet. Det var en skör och blyg men samtidigt nyfiken 15-åring som började sitt musicerande där. Det var så många duktiga musikanter med på den där skivan som gjorde mig knäsvag. Tyvärr är det några riktigt fina själar som har lämnat jordelivet alldeles för tidigt medan andra har gått vidare och i dag arbetar med delar av Sveriges musikelit. Jocke Backman och Niklas Bergström för att nämna några. För min egen del resulterade det i att mamma och pappa sålde sin husvagn och att jag som 17-åring fick förverkliga min dröm om att åka till USA och spela gitarr. Det gör mig i dag både ödmjuk och tacksam över att ha fått vara med på skivan. Den entusiasm, stöttning och inspiration som Helges via Lars Hall och alla andra förmedlade var enastående. Men coolast av allt var att en av Sveriges allra finaste gitarrister Danne Lindblom hade varit där, innan Claes Olson tog över verksamheten, och lämnat kvar en Hagström-gitarr. Tycker så mycket om mina vänner från den tiden. Jag slutade senare att spela efter en professionell musikkarriär och höll uppe ett flertal år. När jag senare fick för mig att börja spela igen lovade jag mig själv att det skulle kännas lika lustfyllt, lekfullt och utvecklande som när jag var 15 år och lärde mig "Like A Hurricane" och "Hey Joe". Så blev det, allt tack vare Helges!”

Madeleine Jobs Falk, gitarr och körsång på Pink Babycats - "The Hunting"

"Helges betydde allt. Vi var där varenda dag. Man hade inte så mycket annat. Det var där man hängde, där vi träffade äldre förebilder och kompisar. Det fanns alltid nåt att göra, datorer, smink, gym, allt fanns. Vi i Pink Babycats blev ett band för att vi gick i samma klass. Vi fick vara med på talangjakter och uppträda flera gånger. Vi spelade på Di Levas nyårsfest två gånger som jag minns. Sen fick vi även vara statister under en tv-inspelning med honom. Vi gjorde en demokassett med en låt innan "Girls & Boys". Sen var vi även med på "More Girls & Boys"-kassetten. Hur namnet kom till? Vi satt väl och pratade, rosa var säkert en favoritfärg runt den här tiden och så kom vi till ett gemensamt beslut. Vi var ju runt tolv år, gick i femman. Jag fortsatte ingenting med musik. Vi i bandet ville olika saker och så splittrades vi".

Annika Ohlström, är inte med på samlingen men sjunger på maxisingeln Caroline Says - "Vår värld" släppt på Andrew Mountain Records 1990

Caroline Says bestod av Anna Ahlstedt och Charlotte Ramsell från Pink Babycats. Med var även Linda Mildner, Eva Ström och Annika Ohlström. Gruppen bildades omkring 1988 då tjejerna träffades på Sörbyskolan där de gick i samma klass samt parallell. Gruppen var ett renodlat rockband, inspirerat av grupper som The Cure. Namnet togs från en Lou Reed-låt. Den dansanta "Vår värld", producerad av Andreas Ahlenius och inspelad på Musikhuset Sjömanskyrkan, ska alltså ses som en avstickare i bandets karriär. Den då 15-åriga Annika Ohlström skrev texten, som även finns återgiven med hennes handstil i texthäftet som följer med maxisingeln. Hon sjöng den världsförbättrande låten tillsammans med Anna Ahlstedt.

– Bandet bildades genom att vi hade skåp bredvid varandra,. Det var jätteroligt och spännande. Vi kunde inte spela, men fick ett utrymme att hålla på. Det är spännande att tänka tillbaka på så här i efterhand, berättar Annika Ohlström, som i dag jobbar som barnpsykolog.

– "Vår värld" var nog huvudsakligen en lokal företeelse. GD hörde av sig dock, som nu, haha.

Bandet uppträdde på Rådhusrocken och Berggrenska gården bland annat.

Niklas Bergström, trummor på Mix Music - "Let's Go"

Äger i dag flera studior i Stockholm, varav Nox Studios är flaggskepet. Låg på Svensktoppen som soloartist med "I tusen år" 2003 under artistnamnet Nicke och har haft hits inom trancemusik i Indien och Asien under artistnamnet William NoX. Niklas Bergström tillhör helt klart de på "Girls & Boys" som lyckats bäst i musikbranschen. Nox Studios i Järfälla som han driver med Pelle Broberg beskriver han som en av Sveriges största där artister som Dr. Alban, Conny Bloom, Jan Johansen, Papa Dee med flera spelat in.

– Vi jobbar även på att få i gång en verksamhet för ungdomar från skolor i närområdet med utbildningar och workshops. Vi kör en provgrej här om fyra veckor. Det blir lite ett sätt att ge tillbaka till Helges. Helges är helt klart en jätteviktig del i uppväxten som färgat en. Jag hade inte gjort det jag gör i dag utan Helges, helt klart. Det var där allt började.

– Jag var första skilsmässobarnet i skolan och hade det lite knackigt och knöligt. Jag hängde där jämt. Framför allt tar jag med mig enkelheten och lättheten. Jag lärde mig att våga göra saker och ta för mig. Alla kunde bli rockstjärnor. Det enkla i vardagen liksom, värmen. Under en lunchrast i matsalen kunde vi dra ihop ett lunchjam. När jag pratat med Lasse Hall kom vi fram till att detta var en peak i Helges historia. Det var rätt eldsjälar och rätt unga. Det kommer nog aldrig tillbaka igen.

Redan för 10-15 år sedan hölls en reunionfest för ungdomarna som hängde på Helges under 80-talet, berättar Niklas Bergström. 150 personer från hela Sverige kom till Gävle.

– Det speglar hur viktigt det var.

Själva inspelningen av Mix Musics låt gjordes på Ross Recording Studio som låg i anslutning till Musikhörnan i Gävle och innehåller bevingade fraser som "Are you ready Fredde?" och "Hoppas det går bra nu grabbar, det här fixar vi!".

– Det var ju fett stort att vara där och lira in som tolvåring! Lätt ett av mina största verk.

Niklas Bergström har ett minne av att en musikvideo med motorcyklar ska ha gjorts, men den finns inte med på vhs-kassetten som GD digitaliserat.

Vad känner du inför att skivan är lite kultstämplad i dag?

– Det är så jävla roligt, framför allt för Classe (Claes Olson). Det var ju han som var hjärnan. En riktigt eldsjäl. Han var som en tonåring själv, hehe.

Låtordning i "Girls & Boys - Helge's 87 - The Movie"

1. Inledning tonsatt med Wilderness - The End Of Mystery (en snutt spelas även av Secret Metal - The Cop när kameran närmar sig Andersbergs centrum och Helges)

2. Galaxy - Se på mig

3. Pink Babycats - The Hunting

4. Boyhunters - Boys

5. Zero Zone - Good

6. Minimax - Disconight

7. Atomic - Windrider

8. Herins - Once Upon A Time

9. Our Metal - Let's Kill

10. Secret Metal - The Cop

11. Dross - Radioaktiv

12. Red 'N' Black Viper - Nighttime (City Lights, Burnin' Bright)

13. Manitou - Tribal War

14. TB Line - Don't Listen

Fotonot: Den som har uppföljarkassetten "More Girls & Boys" från 1989 får mer än gärna kontakta artikelförfattaren. Även demokassetter med banden som var med på "Girls & Boys" är intressant.