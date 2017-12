Har vi råd att inte värna om varandra?

Mäns våld mot kvinnor är enligt FN och WHO en av de vanligaste orsakerna till kvinnors ohälsa. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet år 2014 beräknades 30,5 procent av kvinnor i åldern 25-44 ha utsatts för någon typ av hot, kränkningar, våldsbrott eller sexualbrott i en nära relation under sin livstid.

De senaste åren har 13-17 kvinnor per år dödats av någon de har eller har haft en relation med, visar siffror från BRÅ. Våldet utövas vanligen bakom hemmets stängda dörrar vilket även drabbar barnen i familjen. Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång och fem procent har gjort det ofta.

Trots att Sverige är ett relativt jämställt land har vi fortfarande inte lyckats stoppa våldet mot kvinnor. Det problemet måste vi alla bidra till att lösa.

Ett sätt är att agera om vi känner oro för att någon far illa. Initiativet Huskurage hjälper grannar att göra just det. Huskurage handlar om att värna om varandra genom att vidta tre enkla åtgärder: Ringa på dörren, ta hjälp av en granne om det behövs och ringa polisen. Vi uppmanar alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att införa Huskurage i sina hus. Vi uppmanar alla att agera vid oro för att en granne far illa.

Tillsammans skapar vi en norm där vi agerar och hjälper vuxna och barn till ett liv fritt från våld. Huskurage kostar inget att införa. Har vi råd att låta bli?

Zonta International Distrikt 21

Christina Rylander Bergqvist, distriktsguvernör

Karin Müchler, ordförande i påverkanskommittén

Ann-Helene Sjöberg, klubbpresident i Gävle Zontaklubb