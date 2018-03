Är det sportsliga inte viktigt längre, Brynäs IF?

Brynäs IF är en anrik förening där man alltid har varit stolt över sporten, där själ och hjärta lagts ner för att stötta idrottarna till att nå framgång både från båset, från omklädningsrummet och från styrelsen. Historien och Brynäsandan sitter i väggarna på Gavlerinken och det är nåt som man alltid varit stolt över och vårdat med omsorg sedan grundandet 1912.

Tyvärr är så inte fallet längre och sportavdelningen som alltid varit en länk mellan lagen i föreningen och supportrarna håller på att avvecklas helt då den enda som har haft den rollen har slutat och kommer inte enligt uppgifter bli ersatt med någon annan.

Fokuset inom Brynäs ledning börjar enligt oss att bli helt fel och sporten börjar mer och mer hanteras som en börda och öppenheten och transparansen mot oss supportrar gentemot A-laget (i första hand) som det så fint hette för ett år sen är som bortblåst och motarbetas, enligt uppgifter från ledningshåll.

Det som detta kommer medföra är att den ”hemliga verkstaden” de lovade skulle upphöra, nu kommer att bli ännu mer hemlig då det kommer att vara Mittmedia och andra utomstående aktörer som får sköta rapporteringen kring Brynäs IF och dess lag. De behöver tjäna pengar för att kunna finansiera löner och dylikt och det är vi helt införstådda med men det kommer resultera i att de flesta artiklarna om just Brynäs IF och sport i allmänhet blir låsta.

Ett speciellt abonnemang behöver köpas för att få tillgång till den informationen och de intervjuer vi supportrar vill läsa. Det är långt ifrån alla supportrar som har den ekonomiska möjligheten att köpa ett sådant abonnemang. Betyder det att alla supportrar inte är viktiga längre, Brynäs?

Dialogen med oss om denna utveckling inom föreningen har inte existerat och skett så mycket det går i skymundan. Men det är det slut med nu!

Utan oss supportar runt om i hela landet och utan grabbarna och damerna som spelar stolt med klubbmärket på bröstet så hade inte ni haft något jobb och Brynäs IF hade inte varit en förening som varit förknippad med stolthet, hunger, engagemang och gemenskap!

Med detta säger vi inte att det sociala engagemanget föreningen bedriver är dåligt och ej behövligt men hjärtat i Brynäs IF är och ska alltid vara sporten. Det är den som har byggt föreningen och det är den som är stommen och stoltheten i Brynäs IF!

Brynäs Support Gävle