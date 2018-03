Är någon nöjd med dagens tv-utbud?

Jag har som boende i lägenhet i alla år nöjt mig med de kanaler som brukar finnas i ComHems standardutbud (cirka 15 kanaler). Framför allt efersom jag inte vill bli sittande framför tv:n i tid och otid.

Under ett antal år har sändningar av så kallade realityserier ökat lavinartat. Är det inte serier som till exempel "Farmen" eller "Big Brother" där krav på deltagande tycks vara att ha så få hjärnceller som möjligt, så är det program som ”Ex on the beach”, "Paradise Hotel", "Kardashian" och liknande. Det verkar som att kanalerna har blivit en förlängning av ”Hänt i veckan” och liknande skräptidningar.

Finns det inte någon på kanalerna som har någon sorts känsla för kvalitet?

De flesta av dessa realityprogram platsar i kategorin skitprogram och de sänds i första hand i de kommersiella kanalerna. SVT är inte helt befriat från skiten, men är betydligt mindre belastat.

Sedan har vi alla dessa byggprogram, mat- och bakprogram. Jag är road av egen matlagning, men har det inte gått för långt nu? Vi inväntar snart bakprogram från Flen och Surte...

Nästa område är alla så kallade komediserier. Med så kallade menar jag att de flesta komediserier är helt enkelt för dåliga. Det funkar nämligen så här: När en kanal vill köpa in en bra serie, då måste man i regel köpa in ett paket av flera serier. Därför så skickar TV3, TV 4 och Kanal 5 ut dessa ”skitserier” bara för att fylla ut tablån.

I de flesta fall skulle det vara svårt att förstå att det är en komedi om inte det funnits en massa pålagt skratt...

Det jag framför allt noterat, säg de senaste två åren, är att i första hand de kommersiella kanalerna mestadels skickar ut gammal skåpmat när det gäller filmer.

Man kan se att filmer som ”Die Hard”, Beck-filmer, Tom Cruise-filmer, Bond-filmer, Adam Sandler-filmer, Johan Falk-filmer ständigt återkommer. Listan kan göras hur lång som helst, dessutom alla dessa fristående filmer som också ständigt återkommer.

Orsaken till detta stavas företagsvinst. När SVT har en tilldelad budget som ska användas på bästa sätt, då har de kommersiella kanalerna en annan målsättning: Sälj så mycket reklam som möjligt och dra ned på kostnaderna så mycket som möjligt.

Det är nämligen så att dessa kanaler har ägare som vill göra största möjliga vinst. Repriser kostar mycket mindre än att sända en ny film.

Är det någon som tror att detta gynnar tittarna?

Jag har försökt att föra en dialog med till exempel TV 4 om detta och får först ett standardsvar att ”Våra program kan ju inte passa alla tittare”. När jag sedan önskar få ett svar av någon högre upp i organisationen – då är det helt tyst!

Nu har jag motvilligt skaffat mig ett utökat tv-utbud genom det erbjudande som ComHem hade i mellandagarna hos Elgiganten. Med en riktigt bra rabatt i två år (cirka 35 procent) så fick jag det man kallade för TV-Guld. Dessutom fick jag CMore och Viasat gratis under tre månader.

Nu har jag tittat litet extra på tv, i första hand med tanke på filmutbudet. Man är ju betydligt mer sällan utomhus under vintern jämfört med sommaren och då kan det vara trevligt att kolla in någon nyare film.

Men det är bara att konstatera att mönstret upprepar sig även här. Efter en månad så återkommer samma filmer ständigt i tablån, kryddat med någon enstaka ny film.

Det var för väl att jag inte behövde betala fullt pris under de kommande två åren!

Rogero