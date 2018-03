En repris på fiaskot med ambulansen?

En förändring kommer i dagarna ske på kirurgkliniken på Gävle sjukhus. Alla akuta kirurgpatienter kommer att komma till en kirurgakutvårdsavdelning (KAVA) i stället för till de befintliga tre avdelningarna. KAVA ska hålla till i före detta 111B vars tidigare patienter kommer spridas ut till avdelning 111A och 112K.

Detta är något som riskerar att påverka patientsäkerheten negativt. Varför? Jo, för att utbildningen om de nya diagnosgrupperna i princip är obefintlig, några enstaka föreläsningar hålls som alla i personalen ej haft tid att närvara på grund av en redan ansträngd situation personalmässigt.

Nya rutiner/riktlinjer införs inte som stöd till personalen i och med de nya diagnosgrupperna. Riskanalysen visar på flera risker med denna förändring men inga åtgärder sätts in. Vårdförbundet har inte tillåtits vara med, med sina åsikter under denna förändringsprocess, deras möte ställs in på grund av sjukdom men inget nytt möte bokades in.

Vad kommer hända på avdelningarna? Patienterna riskerar att få en sämre vård då den personal som ska ta hand om dem ej har fått adekvat utbildning. Den personal som känner sig osäker på denna förändring kommer troligtvis att byta arbete.

Att ha en KAVA är ingen dum idé, men hur den har införts nu har inte gått rätt till. Prestige och press på effektivitet har gjort det här till en stressad förändring som kommer att påminna om hur det gick till med ambulansen för inte länge sedan.

Anonym

Svar direkt: Inom kirurgin i Gävle används i dag 75 procent av de kirurgiska vårdplatserna till patienter som lagts in akut från akutmottagningen. När en avdelning nu utvecklas till KAVA och får 100 procent akuta patienter, innebär omfördelningen att de två andra kirurgiska vårdavdelningarna minskar från 75 procent till 60 procent inlagda via akuten.

Detta ger ökade möjligheter att på ett effektivt sätt arbeta med de akuta patienterna på KAVA. Det innebär samtidigt ökade möjligheter att ha en tydligare inriktning mot den planerade och subspecialiserade vården vid de två andra vårdavdelningarna.

Som en förberedelse har vi ordnat tillfällen med internutbildning på vårdavdelningarna då patientgrupperna delvis förändras, något vi fortsätter med under våren.

Förändringen med införandet av KAVA har förhandlats med både Vårdförbundet och Kommunal. Vi tycker att det är viktigt att ha en bra samverkan med facket i denna fråga. Diarieförda protokoll finns från båda förhandlingarna.

Vi är många inom kirurgin som tänker att införandet av KAVA är en bra utveckling, då det ger möjlighet till ett mer anpassat arbetssätt både riktat till de akuta patienterna och den planerade vården.

Som alltid vid förändringar så finns det även oro och osäkerhet över framtiden, något jag tolkar som omsorg om möjligheten att kunna göra ett bra arbete. Vi vet i dag att arbetsmiljö och patientsäkerhet är nära sammankopplade, varför en utveckling av arbetssätt i syfte att uppnå en bra arbetsmiljö är angeläget. Vi kommer därför att arbeta med fortlöpande utvärdering och utveckling, så att det långsiktigt blir bra för både patienter och personal.

Johan Hansson

verksamhetschef kirurgi