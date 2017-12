Fel skyltat eller fel bilister

För ett par år sedan bytte Gävle kommun ut trafikskyltarna ”Förbud mot infart” till "Motortrafik förbjuden" på tvärgatorna till Nygatan, bland annat N Köpmangatan, N Kopparslagargatan och Hattmakargatan.

Avsikten var att cyklister ska kunna cykla lagligt ”mot” enkelriktningen. "Motortrafik förbjuden" tillåter alltså cyklister men inte bilar och motorcyklar. Tyvärr är det en hel del bilister som inte förstår innebörden utan kör glatt och villigt mot den tillåtna färdriktningen.

En dag kom en liten skåpbil och svängde in på N Kopparslagargatan från Ruddammsgatan mot den tillåtna färdriktningen och, vad värre var, vidare ut på Staketgatan! Det var bara tur för den här föraren att ingen just då svängde in på N Kopparslagargatan från Staketgatan.

Alltså, jag förstår inte hur de tänker när de kör in på en gata där de parkerade bilarna alla har fronten mot min egen färdriktning och där det är så smalt att två bilar inte kan mötas. Utom möjligen mopedbilar. Det finns till och med de som kört mot färdriktningen ända från Kyrkogatan till Staketgatan.

Skylten ”Motortrafik förbjuden” är ett otydligt sätt att tillåta cykling mot enkelriktat och att det är en onödig kostnad att byta till den skylten. Istället borde den befintliga ”Förbud mot infart” ha kunnat sitta kvar och enbart kompletterats med tilläggsskylten ”Gäller ej cyklister”.

Torbjörn Edlund